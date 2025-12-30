У разі можливості особистої розмови з російським диктатором Володимиром Путіним порушив би питання окупованих територій та причин війни.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив в інтерв’ю телеканалу Fox News.

Про що Зеленський говорив би з Путіним

Відповідаючи на запитання журналіста, президент наголосив, що тема територій є ключовою і вже обговорювалася ним у розмові з президентом США Дональдом Трампом.

— Я вважаю, що це важливо. І казав про це президенту Трампу. Питання територій, питання причин цієї війни, чому він окуповує нас, — заявив Зеленський.

Водночас президент наголосив, що не має бажання спілкуватися з Путіним, адже вважає його ворогом, однак допускає таку розмову з міркувань глобальної безпеки.

— Я думаю, це було б корисно поговорити з ним не тому, що я хочу. Я не хочу говорити з ним. Він для мене ворог. Але я вважаю важливо поговорити з ним лише з однієї причини — ми не хочемо третьої світової війни від Росії, — сказав глава держави.

Зеленський також наголосив на повній відсутності довіри між сторонами.

— Я не довіряю йому і не буду. І він не довіряє мені, це зрозуміло. І в цьому проблема, — зазначив президент.

Окрім цього, Зеленський висловив переконання, що справжньою метою Путіна була повна окупація України.

— Я думаю, що його метою була окупація всієї нашої території, всієї країни. І я справді хочу почути і побачити, що він не прийде знову, — підсумував він.

Раніше Fox News повідомив, що Володимир Зеленський може вперше за понад п’ять років провести телефонну розмову з Володимиром Путіним.

За інформацією джерел, цьому могли сприяти переговори Зеленського з президентом США Дональдом Трампом, які відбулися 28 грудня у Мар-а-Лаго.

У центрі обговорень перебував підтримуваний США мирний план із 20 пунктів, який передбачає компроміси з обох сторін.

