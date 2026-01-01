Президент Владимир Зеленский призвал союзников не задерживать предоставление Украине систем противовоздушной обороны, ведь даже в новогоднюю ночь Россия не прекратила террор украинцев.

Об этом глава государства написал в соцсетях.

Зеленский призвал усилить ПВО

Президент сообщил, что в новый год Россия целенаправленно запустила по Украине более 200 ударных дронов. Большинство вражеских целей удалось сбить нашим силам ПВО.

Россияне били по Волынской, Ровенской, Запорожской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской областях. Основной целью были объекты энергетики.

— Везде, где это необходимо, спасатели помогают, энергетики работают, чтобы восстановить электроэнергию после ударов. Спасибо каждому и каждой, кто привлечен к ликвидации последствий, — подчеркнул президент Украины.

Он также заявил, что пауз в защите жизни украинцев быть не может. Если российские удары не прекращаются даже на новогодние праздники, то поставки необходимого для противовоздушной обороны не могут задерживаться.

— Номенклатура дефицитного оборудования у союзников есть. Рассчитываем, что все, о чем в конце декабря договорились с Америкой для нашей защиты, поступит вовремя, — подытожил глава государства.

В новогоднюю ночь россияне несколькими волнами дронов атаковали Одесскую область. Под прицелом была критическая инфраструктура. На местах попадания и падения обломков дронов произошли пожары.

В воздушном пространстве Шепетовского района Хмельницкой области ночью зафиксировали вражеский дрон, который впоследствии был локационно потерян. В Днепропетровской области ночью сбили три вражеских беспилотника.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 408-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.