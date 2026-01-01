Атаки навіть у новорічну ніч: Зеленський наголосив, що постачання ППО не може затримуватися
- У новорічну ніч РФ запустила по Україні понад 200 ударних дронів.
- Під ударами опинилися сім областей, основною ціллю були об’єкти енергетичної інфраструктури.
- Зеленський підкреслив, що пауз у захисті життя українців не може бути.
- Президент закликав союзників не затримувати постачання ППО.
Президент Володимир Зеленський закликав союзників не затримувати надання Україні систем протиповітряної оборони, адже навіть у новорічну ніч Росія не припинили терор українців.
Про це очільник держави написав у соцмережах.
Зеленський закликав посилити ППО
Президент повідомив, що у новий рік Росія цілеспрямовано запустила по Україні понад 200 ударних дронів. Більшість ворожих цілей вдалося збити нашим силам ППО.
Росіяни били по Волинській, Рівненській, Запорізькій, Одеській, Сумській, Харківській, Чернігівській областях. Основною ціллю були об’єкти енергетики.
— Всюди, де це необхідно, рятувальники допомагають, енергетики працюють, щоб відновити електроенергію після ударів. Дякую кожному й кожній, хто залучений до ліквідації наслідків, — наголосив президент України.
Він також заявив, що пауз у захисті життя українців не може бути. Якщо російські удари не припиняються навіть на новорічні свята, то постачання необхідного для протиповітряної оборони не може затримуватись.
— Номенклатура дефіцитного обладнання в союзників є. Розраховуємо, що все, про що наприкінці грудня домовились з Америкою для нашого захисту, надійде вчасно, — підсумував глава держави.