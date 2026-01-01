Президент Володимир Зеленський закликав союзників не затримувати надання Україні систем протиповітряної оборони, адже навіть у новорічну ніч Росія не припинили терор українців.

Про це очільник держави написав у соцмережах.

Зеленський закликав посилити ППО

Президент повідомив, що у новий рік Росія цілеспрямовано запустила по Україні понад 200 ударних дронів. Більшість ворожих цілей вдалося збити нашим силам ППО.

Зараз дивляться

Росіяни били по Волинській, Рівненській, Запорізькій, Одеській, Сумській, Харківській, Чернігівській областях. Основною ціллю були об’єкти енергетики.

— Всюди, де це необхідно, рятувальники допомагають, енергетики працюють, щоб відновити електроенергію після ударів. Дякую кожному й кожній, хто залучений до ліквідації наслідків, — наголосив президент України.

Він також заявив, що пауз у захисті життя українців не може бути. Якщо російські удари не припиняються навіть на новорічні свята, то постачання необхідного для протиповітряної оборони не може затримуватись.

— Номенклатура дефіцитного обладнання в союзників є. Розраховуємо, що все, про що наприкінці грудня домовились з Америкою для нашого захисту, надійде вчасно, — підсумував глава держави.