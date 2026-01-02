Зеленський підписав укази про призначення Буданова й Іващенка
- Президент Володимир Зеленський призначив Кирила Буданова керівником Офісу президента, а Олега Іващенка - очільником Головного управління розвідки.
- Окремим указом Зеленський розширив перелік посад в Офісі президента, які можуть заміщуватися військовослужбовцями.
Президент України Володимир Зеленський видав укази про призначення Кирила Буданова та Олега Іващенка на нові посади.
Відповідні рішення оформлено указами № 3–7/2026.
Укази президента про призначення Буданова і Іващенка
– Призначити Буданова Кирила Олексійовича керівником Офісу президента України, – йдеться в указі №5/2026.
Іншим указом № 3/2026 Буданов звільнений з посади начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України.
Також президент звільнив Іващенка з посади голови Служби зовнішньої розвідки (указ 6/2026), а призначив очільником ГУР (указ 7/2026).
Зеленський також підписав указ, яким вніс зміни до указу від 3 травня 2017 року № 126/2017.
Документом розширено перелік посад в Офісі президента, які можуть заміщуватися військовослужбовцями: до нього додали посаду керівника Офісу президента. Раніше йшлося лише про посади заступників керівника ОП.
Нагадаємо, сьогодні Зеленський зустрівся із Кирилом Будановим і запропонував йому очолити Офіс президента.
Буданов заявив, що він прийняв пропозицію президента очолити Офіс глави держави.
– Продовжую служити Україні. Вважаю посаду керівника Офісу президента як ще один рубіж відповідальності перед країною. Для мене це честь і відповідальність – в історичний для України час зосередитись на критично важливих питаннях стратегічної безпеки нашої держави, – наголосив він.
Пізніше Зеленський заявив, що Олег Іващенко стане новим керівником Головного управління розвідки Міністерства оборони України.