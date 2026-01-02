В Луцке во время российской атаки на Волынскую область женщина уже второй раз родила ребенка 1 января. В этом году, как и пять лет назад, в ее семье появилась девочка. Всего в новогоднюю ночь в Луцке родились четверо младенцев.

Дети, рожденные 1 января в Луцке во время атаки РФ

Двое детей появились на свет в Волынском областном перинатальном центре, еще двое — в клиническом роддоме Луцкой общины, сообщает Суспільне.

По информации журналистов, первым ребенком 2026 года в областном перинатальном центре стала девочка Мелания. 28-летняя София родила дочь во время воздушной тревоги в укрытии медучреждения в 01:40. Ребенок весил 3 кг 725 г и ростом 54 см.

Вторым в этом родильном зале в укрытии родился мальчик в 06:11, рассказала заведующая родильным отделением перинатального центра Виктория Костюк. По ее словам, оба малыша чувствуют себя хорошо и находятся вместе с мамами.

В клиническом роддоме Луцкой общины в новогоднюю ночь родились две девочки. Дети появились на свет в 01:15 и 04:30.

Женщина, родившая во второй раз 1 января

24-летняя София из поселка Цумань во второй раз стала мамой именно 1 января. В эту дату пять лет назад она родила девочку. Несмотря на воздушную тревогу, в 4:30 утра на свет появилась еще одна девочка.

Ребенка планируют назвать Вероникой. Малышка весит 3 кг 420 г и имеет рост 51 см. Это уже четвертый ребенок в семье Шевчуков.

По состоянию на обед 1 января, в этом медучреждении в общей сложности появилось на свет шестеро детей.

В ночь с 31 декабря на 1 января Волынская область подверглась массированной атаке дронами Shahed. Россияне запустили десятки беспилотников, нанеся удары по объектам критической инфраструктуры Волыни.

Как сообщил глава ОВА Иван Рудницкий, часть Shahed удалось сбить благодаря силам ПВО. Однако зафиксированы попадания, в результате которых возникли пожары, в частности, в Луцке и Ковельском районе.