У Луцьку під час російської атаки на Волинську область жінка вже вдруге народила дитину 1 січня. Цьогоріч, як і п’ять років тому, в її родині з’явилася дівчинка. Загалом у новорічну ніч у Луцьку народилися четверо немовлят.

Діти, народжені 1 січня у Луцьку під час атаки РФ

Двоє дітей з’явилися на світ у Волинському обласному перинатальному центрі, ще двоє – у клінічному пологовому будинку Луцької громади, повідомляє Суспільне.

За інформацією журналістів, першою дитиною 2026 року в обласному перинатальному центрі стала дівчинка Меланія. 28-річна Софія народила доньку під час повітряної тривоги в укритті медзакладу о 01:40. Дитина – вагою 3 км 725 г і зростом 54 см.

Другим у цій пологовій залі в укритті народився хлопчик о 06:11, розповіла завідувачка пологового відділення перинатального центру Вікторія Костюк. За її словами, обоє малюків почуваються добре та перебувають разом із мамами.

У клінічному пологовому будинку Луцької громади за новорічну ніч народилися двоє дівчаток. Діти з’явилися на світ о 01:15 та 04:30.

Жінка, яка народила вдруге 1 січня

24-річна Софія із селища Цумань вдруге стала мамою саме 1 січня. У цю дату п’ять років тому вона народила дівчинку. Попри повітряну тривогу, о 4:30 ранку на світ з’явилася ще одна дівчинка.

Дитину планують назвати Веронікою. Малюк важить 3 кг 420 г і має зріст 51 см. Це вже четверта дитина родина у родині Шевчуків.

Станом на обід 1 січня, у цьому медзакладі загалом з’явилося на світ шестеро дітей.

У ніч з 31 грудня на 1 січня Волинська область перебувала під масованою атакою дронами Shahed. Росіяни запустили десятки безпілотників, завдавши ударів по обʼєктах критичної інфраструктури Волині.

Як повідомив керівник ОВА Іван Рудницький, частину Shahed вдалося збити завдяки силам ППО. Проте зафіксовано влучання, внаслідок чого виникли пожежі, зокрема, у Луцьку та Ковельському районі.