Продажа билетов на поезда после 21 января откроется после корректировки расписания — УЗ
- Укрзализныця приостановила продажу билетов на рейсы после 21 января из-за необходимости корректировки графика движения после вражеской атаки на фастовском участке.
- В компании объяснили, когда обнародуют обновленное расписание, чтобы приобрести билеты на внутренние и международные направления.
Продажа билетов на некоторые рейсы поездов Укрзализныци после 21 января откроется после корректировки расписания движения.
Об этом сообщила компания Укрзализныця 4 января.
Когда будет открыта продажа билетов на поезда после 21 января
Как подчеркнули в компании, вносятся необходимые коррективы в график движения поездов вследствие затрудненного движения после атаки России на фастовском участке и определенных изменений в маршрутах из соображений безопасности.
В Укрзализныце предупредили, что новые расписания будут готовы до конца суток 7 января.
Продажа на рейсы поездов откроется утром 8 января, в частности, на внутренние рейсы – с 08:00, а на международные рейсы – с 09:00.
По обновленным расписаниям украинские поезда будут ходить с 22 января, утверждают в компании.
В компании извинились за возможные задержки в пределах одного-двух часов, в зависимости от интенсивности движения на Фастовском участке, а также поблагодарили за слова поддержки в адрес железнодорожников.
В ночь на 6 декабря 2025 года Фастов Киевской области подвергся массированной атаке российской армии, которая запустила по населенному пункту вражеские ракеты и ударные беспилотники.