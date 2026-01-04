Продажа билетов на некоторые рейсы поездов Укрзализныци после 21 января откроется после корректировки расписания движения.

Об этом сообщила компания Укрзализныця 4 января.

Когда будет открыта продажа билетов на поезда после 21 января

Как подчеркнули в компании, вносятся необходимые коррективы в график движения поездов вследствие затрудненного движения после атаки России на фастовском участке и определенных изменений в маршрутах из соображений безопасности.

Сейчас смотрят

В Укрзализныце предупредили, что новые расписания будут готовы до конца суток 7 января.

Продажа на рейсы поездов откроется утром 8 января, в частности, на внутренние рейсы – с 08:00, а на международные рейсы – с 09:00.

По обновленным расписаниям украинские поезда будут ходить с 22 января, утверждают в компании.

В компании извинились за возможные задержки в пределах одного-двух часов, в зависимости от интенсивности движения на Фастовском участке, а также поблагодарили за слова поддержки в адрес железнодорожников.

В ночь на 6 декабря 2025 года Фастов Киевской области подвергся массированной атаке российской армии, которая запустила по населенному пункту вражеские ракеты и ударные беспилотники.