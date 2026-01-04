Продаж квитків на потяги після 21 січня відкриється після коригування розкладу – УЗ
- Укрзалізниця призупинила продаж квитків на рейси після 21 січня через необхідність коригування графіка руху після ворожої атаки на фастівській ділянці.
- У компанії пояснили, коли оприлюднять оновлений розклад, щоб придбати квитки на внутрішні та міжнародні напрямки.
Продаж квитків на деякі рейси потягів Укрзалізниці після 21 січня відкриється після коригування розкладу руху.
Про це повідомила компанія Укрзалізниця 4 січня.
Коли буде відкрито продаж квитків не потяги після 21 січня
Як наголосили у компанії, вносяться необхідні корективи до графіка руху потягів внаслідок ускладненого руху після атаки Росії на фастівській ділянці та певних змін у маршрутах через безпекові міркування.
В Укрзалізниці попередили, що нові розклади будуть готові до кінця доби 7 січня.
Продаж на рейси потягів відкриється вранці 8 січня, зокрема, на внутрішні рейси – з 08:00, а на міжнародні рейси – з 09:00.
За оновленими розкладами українські потяги поїдуть з 22 січня, стверджують у компанії.
У компанії попросили вибачення за можливі затримки у межах однієї-двох годин, залежно від інтенсивності руху на Фастівській ділянці, а також подякували за слова підтримки на адресу залізничників.
У ніч на 6 грудня 2025 року Фастів Київської області потрапив під масовану атаку російської армії, яка запустила по населеному пункту ворожі ракети та ударні безпілотники.