Продаж квитків на деякі рейси потягів Укрзалізниці після 21 січня відкриється після коригування розкладу руху.

Про це повідомила компанія Укрзалізниця 4 січня.

Коли буде відкрито продаж квитків не потяги після 21 січня

Як наголосили у компанії, вносяться необхідні корективи до графіка руху потягів внаслідок ускладненого руху після атаки Росії на фастівській ділянці та певних змін у маршрутах через безпекові міркування.

В Укрзалізниці попередили, що нові розклади будуть готові до кінця доби 7 січня.

Продаж на рейси потягів відкриється вранці 8 січня, зокрема, на внутрішні рейси – з 08:00, а на міжнародні рейси – з 09:00.

За оновленими розкладами українські потяги поїдуть з 22 січня, стверджують у компанії.

У компанії попросили вибачення за можливі затримки у межах однієї-двох годин, залежно від інтенсивності руху на Фастівській ділянці, а також подякували за слова підтримки на адресу залізничників.

У ніч на 6 грудня 2025 року Фастів Київської області потрапив під масовану атаку російської армії, яка запустила по населеному пункту ворожі ракети та ударні безпілотники.