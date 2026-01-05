Декабрь стал очередным месяцем активных боевых действий, во время которых ситуация на фронте оставалась динамичной. Несмотря на уменьшение интенсивности атак, российские войска продолжали продвижение на отдельных направлениях.

Сколько территории оккупировала Россия в декабре, читайте в нашем материале.

Сколько территории оккупировала РФ в декабре

Аналитики DeepState подсчитали, сколько территории потеряла Украина в декабре. За месяц Россия оккупировала 445 кв. км, что на 12% меньше, чем в ноябре. Именно столько территории Украина потеряла в декабре в результате боевых действий.

В то же время наблюдалось снижение активности противника. Количество штурмовых действий сократилось примерно на 9%, что аналитики связывают с кадровыми проблемами в армии РФ. Это непосредственно повлияло на то, сколько км территории Россия оккупировала в декабре в целом.

Активность боевых действий на разных направлениях:

Наибольшее продвижение зафиксировали на Славянском направлении, ведь на него пришлось около 35% всех потерь территорий. Потеря Северска стала серьезным ударом, хотя доля штурмов здесь составляла лишь 5%.

Покровское направление стало вторым по масштабам потерь, ведь здесь сосредоточилось 26,5% потерянных площадей и 32,5% всех штурмовых действий. Несмотря на это, на этом участке украинская оборона остается устойчивой.

Далее идет Гуляйпольское направление. Здесь 10% территориальных потерь при 11% атак. Негативную динамику частично вызвала ситуация со 102 ОБр ТрО, однако в целом оборонительные действия остаются эффективными.

Отдельного внимания заслуживает Новопавловское (Александровское) направление. В зоне ответственности 20 армейского корпуса зафиксировано 8% потерь территорий при 11% штурмовых действий.

Если раньше этот участок был одним из самых сложных, то сейчас объемы территорий, оккупированных РФ в декабре, здесь существенно уменьшились. Аналитики связывают это с улучшением управления после прихода в корпус генерала Николюка, которого считают одним из самых результативных в ВСУ.