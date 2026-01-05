Скільки території окупувала Росія у грудні 2025 року: дані аналітиків DeepState
- Інтенсивність штурмових дій РФ у грудні знизилася на 9%, що пов’язують із кадровими проблемами в армії РФ.
- Найбільші втрати зафіксували на Слов’янському та Покровському напрямках, водночас на окремих ділянках ситуація покращилася.
Грудень став черговим місяцем активних бойових дій, під час яких ситуація на фронті залишалася динамічною. Попри зменшення інтенсивності атак, російські війська продовжували просування на окремих напрямках.
Скільки території окупувала Росія у грудні, читайте в нашому матеріалі.
Скільки території окупувала РФ у грудні
Аналітики DeepState підрахували, скільки території втратила Україна у грудні. За місяць Росія окупувала 445 кв. км, що на 12% менше, ніж у листопаді. Саме стільки території Україна втратила у грудні внаслідок бойових дій.
Водночас спостерігалося зменшення активності противника. Кількість штурмових дій скоротилася приблизно на 9%, що аналітики пов’язують із кадровими проблемами в армії РФ. Це безпосередньо вплинуло на те, скільки км території Росія окупувала у грудні загалом.
Активність бойових дій на різних напрямках:
- Найбільші просування зафіксували на Слов’янському напрямку, адже на нього припало близько 35% усіх втрат територій. Втрата Сіверська стала серйозним ударом, хоча частка штурмів тут становила лише 5%.
- Покровський напрямок став другим за масштабами втрат, адже тут зосередилося 26,5% втрачених площ і 32,5% усіх штурмових дій. Попри те, на цій ділянці українська оборона залишається стійкою.
- Далі йде Гуляйпільський напрямок. Тут 10% територіальних втрат при 11% атак. Негативну динаміку частково спричинила ситуація з 102 ОБр ТрО, однак загалом оборонні дії залишаються ефективними.
Окремої уваги заслуговує Новопавлівський (Олександрівський) напрямок. У зоні відповідальності 20 армійського корпусу зафіксовано 8% втрат територій при 11% штурмових дій.
Якщо раніше цей відтинок був одним із найскладніших, то нині обсяги територій, які окупувала РФ у грудні, тут суттєво зменшилися. Аналітики пов’язують це з покращенням управління після приходу до корпусу генерала Ніколюка, якого вважають одним із найрезультативніших у ЗСУ.