Грудень став черговим місяцем активних бойових дій, під час яких ситуація на фронті залишалася динамічною. Попри зменшення інтенсивності атак, російські війська продовжували просування на окремих напрямках.

Скільки території окупувала Росія у грудні, читайте в нашому матеріалі.

Скільки території окупувала РФ у грудні

Аналітики DeepState підрахували, скільки території втратила Україна у грудні. За місяць Росія окупувала 445 кв. км, що на 12% менше, ніж у листопаді. Саме стільки території Україна втратила у грудні внаслідок бойових дій.

Водночас спостерігалося зменшення активності противника. Кількість штурмових дій скоротилася приблизно на 9%, що аналітики пов’язують із кадровими проблемами в армії РФ. Це безпосередньо вплинуло на те, скільки км території Росія окупувала у грудні загалом.

Активність бойових дій на різних напрямках:

Найбільші просування зафіксували на Слов’янському напрямку, адже на нього припало близько 35% усіх втрат територій. Втрата Сіверська стала серйозним ударом, хоча частка штурмів тут становила лише 5%.

Покровський напрямок став другим за масштабами втрат, адже тут зосередилося 26,5% втрачених площ і 32,5% усіх штурмових дій. Попри те, на цій ділянці українська оборона залишається стійкою.

Далі йде Гуляйпільський напрямок. Тут 10% територіальних втрат при 11% атак. Негативну динаміку частково спричинила ситуація з 102 ОБр ТрО, однак загалом оборонні дії залишаються ефективними.

Окремої уваги заслуговує Новопавлівський (Олександрівський) напрямок. У зоні відповідальності 20 армійського корпусу зафіксовано 8% втрат територій при 11% штурмових дій.

Якщо раніше цей відтинок був одним із найскладніших, то нині обсяги територій, які окупувала РФ у грудні, тут суттєво зменшилися. Аналітики пов’язують це з покращенням управління після приходу до корпусу генерала Ніколюка, якого вважають одним із найрезультативніших у ЗСУ.