В России государственный заказ по производству дальнобойных дронов за год выполнен на 106%.

Военно-промышленный комплекс страны-агрессора ежесуточно производит более 400 таких беспилотников.

Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, ссылаясь на данные украинской разведки.

В РФ создали войска беспилотных систем

По его словам, российская сторона создала отдельные войска беспилотных систем, которые в настоящее время насчитывают около 80 тыс. военнослужащих.

В дальнейшем противник планирует существенно наращивать численность этих подразделений.

— Благодаря нашей военной разведке знаем, что противник имеет не менее амбициозные планы. Россияне пошли по нашему пути и создали отдельные войска беспилотных систем, которые насчитывают уже 80 тыс. военнослужащих, — отметил главнокомандующий.

Он уточнил, что на втором этапе, в 2026 году, эти войска планируют расширить вдвое — до 165,5 тыс. человек. К 2030 году их численность может вырасти почти до 210 тыс. военнослужащих.

Также, по словам Сырского, государственный заказ РФ по производству дальнобойных дронов по итогам года выполнен на 106%.

Военно-промышленный комплекс страны-агрессора ежесуточно производит более 400 таких БПЛА.

— Мы четко осознаем, с чем нам придется столкнуться в ближайшее время и что именно следует сделать для нейтрализации врага на поле боя беспилотных систем, — отметил он.

Главнокомандующий сообщил, что поставил задачу формировать специальные подразделения, которые должны эффективно выявлять и уничтожать вражеские высокотехнологичные дронные формирования, их пункты управления и экипажи беспилотных авиационных комплексов оккупационных войск.

— Тот, кто имеет преимущество в количестве и качестве БпС, сохраняет больше своих воинов и эффективнее уничтожает противника. И мы продолжаем удерживать преимущество в количестве применений FPV-дронов, — подытожил Сырский.

Ранее главнокомандующий ВСУ говорил, что декабрь 2025 года стал первым месяцем, когда подразделения беспилотных систем Сил обороны обезвредили примерно такое же количество военнослужащих армии РФ, которое Россия призвала в течение одного месяца.