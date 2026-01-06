Росія виробляє понад 400 далекобійних дронів щодоби – Сирський
- Росія за рік виконала державне замовлення з виробництва далекобійних дронів на 106% і щодоби виготовляє понад 400 безпілотників.
- У РФ створено окремі війська безпілотних систем чисельністю близько 80 тис. військовослужбовців.
- У 2026 році Росія планує збільшити чисельність цих військ до 165,5 тис., а до 2030 року - майже до 210 тис.
В Росії державне замовлення з виробництва далекобійних дронів за рік виконано на 106%.
Воєнно-промисловий комплекс країни-агресора щодоби виготовляє понад 400 безпілотників.
Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, посилаючись на дані української розвідки.
В РФ створили війська безпілотних систем
За його словами, російська сторона створила окремі війська безпілотних систем, які наразі налічують близько 80 тис. військовослужбовців.
У подальшому противник планує суттєво нарощувати чисельність цих підрозділів.
– Завдяки нашій військовій розвідці знаємо, що противник має не менш амбітні плани. Росіяни пішли нашим шляхом і створили окремі війська безпілотних систем, які налічують уже 80 тис. військовослужбовців, – зазначив головнокомандувач.
Він уточнив, що на другому етапі, у 2026 році, ці війська планують розширити удвічі – до 165,5 тис. осіб. До 2030 року їх чисельність може зрости майже до 210 тис. військовослужбовців.
Також, за словами Сирського, державне замовлення РФ з виробництва далекобійних дронів за підсумками року виконано на 106%.
Воєнно-промисловий комплекс країни-агресора щодоби виготовляє понад 400 таких БпЛА.
– Ми чітко усвідомлюємо, з чим нам доведеться зіткнутися вже найближчим часом і що саме слід зробити для нейтралізації ворога на полі бою безпілотних систем, – зауважив він.
Головнокомандувач повідомив, що поставив завдання формувати спеціальні підрозділи, які мають ефективно виявляти та знищувати ворожі високотехнологічні дронові формування, їхні пункти управління та екіпажі безпілотних авіаційних комплексів окупаційних військ.
– Той, хто має перевагу в кількості і якості БпС, зберігає більше своїх воїнів та ефективніше нищить противника. І ми продовжуємо утримувати перевагу в кількості застосувань FPV-дронів, – підсумував Сирський.
Раніше головнокомандувач ЗСУ говорив, що грудень 2025 року став першим місяцем, коли підрозділи безпілотних систем Сил оборони знешкодили приблизно таку ж кількість військовослужбовців армії РФ, яку Росія призвала протягом одного місяця.