В разных регионах значительно ухудшились погодные условия. Кабинет министров готовит решение, чтобы на время таких условий некритические учреждения могли оставлять работников дома.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

Работа сотрудников некритических учреждений при ухудшении погоды

— Также в разных наших регионах значительно ухудшились погодные условия — много проблем на дорогах, проблемы с сетями. Фактически это чрезвычайный режим для всех служб, — сказал Зеленский в вечернем обращении.

Президент добавил, что договорился с премьер-министром Юлией Свириденко о подготовке правительственного решения, которое позволит в дни ухудшения погоды для некритических учреждений, обычных офисов, оставлять людей работать дистанционно или вообще оставлять дома.

Сейчас смотрят

Кроме того, во взаимодействии с местными органами власти будут определены параметры работы школ во время таких погодных условий на этой и следующей неделе.

Напомним, Владимир Зеленский сообщил, что есть информация о возможном новом массированном ракетном ударе со стороны России этой ночью или в течение следующих суток.

По его словам, враг будет пытаться использовать погодные условия, которые затруднят возможности для сбивания воздушных целей.

Президент призвал украинцев внимательно реагировать на воздушные тревоги сегодня и завтра и постоянно спускаться в укрытия.