РФ офіційно визнала використання комплексу Орєшнік під час атаки на Україну
Міністерство оборони Російської Федерації 9 січня офіційно заявило про застосування ракетного комплексу середньої дальності Орєшнік під час масованого удару по території України.
Заява Міноборони РФ про удар по Україні
У російському військовому відомстві стверджують, що ударe було завдано вночі 9 січня у відповідь на нібито атаку дронів по резиденції президента РФ у Новгородській області, про яку окупаційна сторона заявляла наприкінці грудня.
— Збройними силами Росії завдано масованого удару високоточною зброєю великої дальності наземного і морського базування, зокрема рухомим ґрунтовим ракетним комплексом середньої дальності Орєшнік, а також ударними безпілотними літальними апаратами, – йдеться у заяві Міноборони РФ.
Раніше президент США Дональд Трамп заявляв, що не вірить в атаку України по резиденції Путіна, оскільки, окрім заяв, російська сторона не надала жодних доказів.
Такої ж думки дотримується низка європейських лідерів.
У РФ також заявили, що ціллю удару нібито були об’єкти виробництва безпілотників та енергетичної інфраструктури України.
Нагадаємо, що у ніч проти 9 січня росіяни атакували Львів балістичною ракетою.
Повітряну тривогу на Львівщині оголосили о 23:37 8 січня, після чого в місті пролунала серія вибухів.
Російські війська завдали ракетного удару по об’єктах інфраструктури, застосувавши балістичну ракету, яка рухалася зі швидкістю близько 13 тис. км/год.
В області уражено об’єкт критичної інфраструктури.
У селищі Рудно Львівської громади через ударну хвилю спрацювала система безпеки газу — 376 абонентів тимчасово залишилися без газопостачання.
Також повідомлялося про пошкодження шести приватних вантажівок.
Люди під час цієї атаки не постраждали.