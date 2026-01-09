Міністерство оборони Російської Федерації 9 січня офіційно заявило про застосування ракетного комплексу середньої дальності Орєшнік під час масованого удару по території України.

Заява Міноборони РФ про удар по Україні

У російському військовому відомстві стверджують, що ударe було завдано вночі 9 січня у відповідь на нібито атаку дронів по резиденції президента РФ у Новгородській області, про яку окупаційна сторона заявляла наприкінці грудня.

— Збройними силами Росії завдано масованого удару високоточною зброєю великої дальності наземного і морського базування, зокрема рухомим ґрунтовим ракетним комплексом середньої дальності Орєшнік, а також ударними безпілотними літальними апаратами, – йдеться у заяві Міноборони РФ.

Раніше президент США Дональд Трамп заявляв, що не вірить в атаку України по резиденції Путіна, оскільки, окрім заяв, російська сторона не надала жодних доказів.

Такої ж думки дотримується низка європейських лідерів.

У РФ також заявили, що ціллю удару нібито були об’єкти виробництва безпілотників та енергетичної інфраструктури України.

Нагадаємо, що у ніч проти 9 січня росіяни атакували Львів балістичною ракетою.

Повітряну тривогу на Львівщині оголосили о 23:37 8 січня, після чого в місті пролунала серія вибухів.

Російські війська завдали ракетного удару по об’єктах інфраструктури, застосувавши балістичну ракету, яка рухалася зі швидкістю близько 13 тис. км/год.

В області уражено об’єкт критичної інфраструктури.

У селищі Рудно Львівської громади через ударну хвилю спрацювала система безпеки газу — 376 абонентів тимчасово залишилися без газопостачання.

Також повідомлялося про пошкодження шести приватних вантажівок.

Люди під час цієї атаки не постраждали.