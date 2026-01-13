Для обсуждения гарантий безопасности: лидеры Европы могут встретиться с Трампом в Давосе
- Партнеры Киева из G7 хотят присоединиться к запланированной встрече Дональда Трампа с Владимиром Зеленским в Давосе.
- На ней лидеры Европы хотят заручиться поддержкой американского лидера по вопросу гарантий безопасности для Украины после прекращения огня.
- На данный момент должностные лица обсуждают детали встречи, которая должна пройти в среду на следующей неделе.
На следующей неделе на Всемирном экономическом форуме в Давосе лидеры Италии, Германии, Франции, Канады и Великобритании и президент Европейской комиссии планируют встретиться с президентом США Дональдом Трампом.
Встреча лидеров Европы и президента ЕК с Трампом в Давосе
Как сообщает Financial Times со ссылкой на трех должностных лиц, ознакомленных с планами, партнеры Киева из G7 хотят присоединиться к запланированной встрече Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским, чтобы заручиться поддержкой американского лидера по вопросу гарантий безопасности для Украины после прекращения огня.
Издание отмечает, что должностные лица обсуждают детали встречи, которая должна пройти в среду на следующей неделе. В нем могут принять участие другие лидеры так называемой Коалиции решительных – государств, поддерживающих Украину. Также отдельную встречу планировали провести советники национальной безопасности этих стран.
Ожидается, что на встрече лидеров в Давосе состоится одобрение соглашений, заключенных с переговорной командой Трампа по Украине на прошлой неделе в Париже.
— Без США ничего из этого не произойдет, — сказал европейский чиновник, который принимал участие в переговорах в Париже, имея в виду, в частности, обещания Великобритании и Франции развернуть войска в Украине после прекращения огня.
Напомним, что ранее издание The Telegraph писало, что на встрече мировых лидеров в Давосе Украина и США собираются подписать соглашение о процветании для восстановления страны. Документ предусматривает привлечение $800 млрд в реконструкцию Украины в течение десяти лет.