Російська армія розмістила військову техніку біля ядерних реакторів тимчасово окупованої Запорізької АЕС, що є порушенням норм міжнародного гуманітарного права.

Відповідний відеозапис поширив речник Сил оборони Півдня України Владислав Волошин.

Техніка РФ біля реакторів Запорізької АЕС

– Це – відео Запорізької АЕС з БпЛА-розвідника. Відео дуже та дуже свіженьке. На ньому видно, як російська військова техніка стоїть прямо біля ядерних реакторів, що є порушенням норм міжнародного гуманітарного права, – підписав Волошин.

Згідно з цими нормами, атомну електростанцію заборонено використовувати як військові обʼєкти.

– Але на це ворогу начхати. Знаючи, що ми не завдаватимемо вогневих ударів по атомній станції, росіяни ховають тут свою військову техніку, – стверджує Волошин.

Як уточнив речник Сил оборони Півдня України, російські війська використовують територію та обʼєкти Запорізької АЕС як навчальний полігон для своїх операторів безпілотників.

Крім цього, є навіть інформація, що звідси декілька разів здійснювалися удари реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) по Запоріжжю.

– Як думаєте, чи бачать це експерти МАГАТЕ, місія яких є на станції? – запитав Волошин.

24 грудня президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з журналістами заявив, що питання Запорізької АЕС залишається одним із найскладніших у мирному плані США щодо України, тому зараз сторони шукають компроміс.