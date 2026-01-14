РФ розмістила військову техніку біля реакторів ЗАЕС: оприлюднено кадри з дрона
- Російські війська розмістили військову техніку безпосередньо біля ядерних реакторів Запорізької АЕС, використовуючи територію станції як захист від ударів та полігон для підготовки операторів БпЛА.
- За даними Сил оборони Півдня, такі дії є грубим порушенням міжнародного гуманітарного права, оскільки РФ використовує критичний об'єкт для прикриття техніки і обстрілів прилеглих територій.
Російська армія розмістила військову техніку біля ядерних реакторів тимчасово окупованої Запорізької АЕС, що є порушенням норм міжнародного гуманітарного права.
Відповідний відеозапис поширив речник Сил оборони Півдня України Владислав Волошин.
Техніка РФ біля реакторів Запорізької АЕС
– Це – відео Запорізької АЕС з БпЛА-розвідника. Відео дуже та дуже свіженьке. На ньому видно, як російська військова техніка стоїть прямо біля ядерних реакторів, що є порушенням норм міжнародного гуманітарного права, – підписав Волошин.
Згідно з цими нормами, атомну електростанцію заборонено використовувати як військові обʼєкти.
– Але на це ворогу начхати. Знаючи, що ми не завдаватимемо вогневих ударів по атомній станції, росіяни ховають тут свою військову техніку, – стверджує Волошин.
Як уточнив речник Сил оборони Півдня України, російські війська використовують територію та обʼєкти Запорізької АЕС як навчальний полігон для своїх операторів безпілотників.
Крім цього, є навіть інформація, що звідси декілька разів здійснювалися удари реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) по Запоріжжю.
– Як думаєте, чи бачать це експерти МАГАТЕ, місія яких є на станції? – запитав Волошин.
24 грудня президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з журналістами заявив, що питання Запорізької АЕС залишається одним із найскладніших у мирному плані США щодо України, тому зараз сторони шукають компроміс.