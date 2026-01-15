В четверг, 15 января, президент Чехии Петр Павел прибыл в Украину с визитом, который он начал во Львове.

Об этом сообщил глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий.

Визит Петра Павела во Львов: что известно

— У нас был важный разговор. Господин президент спрашивал о последствиях атаки, которую сегодня пережил Львов, и подчеркнул, что Чехия неизменно остается нашим стратегическим партнером и союзником, – говорится в сообщении.

Во встрече также приняли участие министр по делам ветеранов Украины Наталья Калмыкова и заместитель министра иностранных дел Украины Александр Мищенко.

Как сообщает Radio Prague International, во время своего визита Павел также встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Напомним, на прошлой неделе Киев посещал новоназначенный министр иностранных дел Чехии Петр Мацинка. Его поезд прибыл в столицу Украины с опозданием из-за российской атаки.

С начала полномасштабной войны Чешская Республика предоставила Украине военную помощь почти на $837 млн.

В частности, было закуплено более 3,7 млн артиллерийских боеприпасов крупного калибра, из которых только в 2025 году — 1,3 млн.