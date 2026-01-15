У четвер, 15 січня, президент Чехії Петр Павел прибув до України з візитом, який він розпочав у Львові.

Про це повідомив голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.

Візит Петра Павела до Львова: що відомо

– Мали важливу розмову. Пан президент запитував про наслідки атаки, яку сьогодні пережив Львів, і наголосив, що Чехія незмінно залишається нашим стратегічним партнером та союзником, – йдеться у повідомленні.

У зустрічі також взяли участь міністерка у справах ветеранів України Наталія Калмикова та заступник міністра закордонних справ України Олександр Міщенко.

Зараз дивляться

Як повідомляє Radio Prague International, під час свого візиту Павел також зустрінеться із президентом України Володимиром Зеленським.

Нагадаємо, минулого тижня Київ відвідував новопризначений міністр закордонних справ Чехії Петр Мацінка. Його потяг прибув до столиці України із запізненням через російську атаку.

Від початку повномасштабної війни Чеська Республіка надала Україні військову допомогу майже на $837 млн.

Зокрема, було закуплено понад 3,7 млн артилерійських боєприпасів великого калібру, з яких лише у 2025 році – 1,3 млн.