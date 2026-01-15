Президент Украины Владимир Зеленский встретился с активистом и волонтером Сергеем Стерненко.

Встреча Зеленского со Стерненко

Как заявил Владимир Зеленский, он поблагодарил за поддержку нашей армии и усилия по развитию дронного компонента защиты Украины.

Как утверждает президент, они обсудили актуальные вопросы волонтерства, законодательную поддержку волонтерства и конкретную работу с бригадами.

По мнению Зеленского, важно, чтобы было максимум реальной информации со всех уровней. По итогам беседы они договорились сотрудничать.

Стоит отметить, что 1 мая на активиста и волонтера Сергея Стерненко совершили покушение, в результате чего он был ранен.

Это было не первое покушение на Стерненко. На него перед этим трижды совершали нападения, которые произошли в Одессе в период с февраля по май 2018 года.

Ранее Факты ICTV писали биографию Сергея Стерненко, чем он отличился, а также факты из жизни активиста и волонтера.