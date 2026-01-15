Зеленский встретился со Стерненко: обсудили дроны и сотрудничество с бригадами
- Владимир Зеленский провел встречу с волонтером Сергеем Стерненко, во время которой поблагодарил его за развитие дронного компонента и поддержку ВСУ.
- Стороны обсудили законодательные инициативы по волонтерству и работе с боевыми бригадами, договорившись о дальнейшем сотрудничестве.
Президент Украины Владимир Зеленский встретился с активистом и волонтером Сергеем Стерненко.
Встреча Зеленского со Стерненко
Как заявил Владимир Зеленский, он поблагодарил за поддержку нашей армии и усилия по развитию дронного компонента защиты Украины.
Как утверждает президент, они обсудили актуальные вопросы волонтерства, законодательную поддержку волонтерства и конкретную работу с бригадами.
По мнению Зеленского, важно, чтобы было максимум реальной информации со всех уровней. По итогам беседы они договорились сотрудничать.
Стоит отметить, что 1 мая на активиста и волонтера Сергея Стерненко совершили покушение, в результате чего он был ранен.
Это было не первое покушение на Стерненко. На него перед этим трижды совершали нападения, которые произошли в Одессе в период с февраля по май 2018 года.
Ранее Факты ICTV писали биографию Сергея Стерненко, чем он отличился, а также факты из жизни активиста и волонтера.