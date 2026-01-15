Зеленський зустрівся зі Стерненком: обговорили дрони та співпрацю з бригадами
- Володимир Зеленський провів зустріч із волонтером Сергієм Стерненком, під час якої подякував йому за розвиток дронового складника та підтримку ЗСУ.
- Сторони обговорили законодавчі ініціативи щодо волонтерства та роботу з бойовими бригадами, домовившись про подальшу співпрацю.
Президент України Володимир Зеленський зустрівся з активістом і волонтером Сергієм Стерненком.
Зустріч Зеленського зі Стерненком
Як заявив Володимир Зеленський, він подякував за підтримку нашої армії та зусилля з розвитку дронового складника захисту України.
Як стверджує президент, вони обговорили актуальні питання щодо волонтерства, законодавчу підтримку волонтерства та конкретну роботу з бригадами.
На думку Зеленського, важливо, щоб був максимум реальної інформації з усіх рівнів. За підсумками розмови, вони домовилися співпрацювати.
Варто зазначити, що 1 травня на активіста та волонтера Сергія Стерненка скоїли замах, внаслідок чого він був поранений.
Це був не перший замах на Стерненка. На нього перед цим тричі скоювали напади, які сталися в Одесі в період з лютого до травня 2018 року.
Раніше Факти ICTV писали біографію Сергія Стерненка, чим він відзначився, а також факти з життя активіста і волонтера.