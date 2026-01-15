Президент України Володимир Зеленський зустрівся з активістом і волонтером Сергієм Стерненком.

Зустріч Зеленського зі Стерненком

Як заявив Володимир Зеленський, він подякував за підтримку нашої армії та зусилля з розвитку дронового складника захисту України.

Як стверджує президент, вони обговорили актуальні питання щодо волонтерства, законодавчу підтримку волонтерства та конкретну роботу з бригадами.

Зараз дивляться

На думку Зеленського, важливо, щоб був максимум реальної інформації з усіх рівнів. За підсумками розмови, вони домовилися співпрацювати.

Варто зазначити, що 1 травня на активіста та волонтера Сергія Стерненка скоїли замах, внаслідок чого він був поранений.

Це був не перший замах на Стерненка. На нього перед цим тричі скоювали напади, які сталися в Одесі в період з лютого до травня 2018 року.

Раніше Факти ICTV писали біографію Сергія Стерненка, чим він відзначився, а також факти з життя активіста і волонтера.