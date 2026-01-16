После массированной атаки на Киев большинство домов уже восстановили теплоснабжение, однако энергетическая ситуация в городе остается критически сложной.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Сколько домов в Киеве без отопления

Виталий Кличко уточнил, что по состоянию на середину 16 января около 100 многоэтажных домов Киева все еще остаются без отопления — из 6000, где не было теплоснабжения после массированной атаки на столицу 9 января.

Сейчас смотрят

– Коммунальщики не прекращают круглосуточно ремонтировать поврежденную врагом критическую инфраструктуру. Ситуация же с энергоснабжением, от которого зависит обеспечение коммунальных услуг, остается очень сложной, – подчеркнул мэр.

Он добавил, что Киев продолжает жить по экстренным графикам отключений света, несмотря на то, что все задействованные городские службы делают все, что могут, чтобы вернуть киевлянам необходимые услуги.

– Я благодарю коммунальщиков и энергетиков за их самоотверженный труд. А киевлянам – за выдержку и стойкость! Понимаю, насколько это сложно. Но только так, все вместе, мы выстоим! – подытожил Кличко.

Напомним, президент Владимир Зеленский сообщил, что потребление электроэнергии украинцами 15 января было на уровне 18 ГВт, а возможности обеспечения были на уровне 11 ГВт, ведь восстановление объектов разрушенной россиянами инфраструктуры еще продолжается.

По данным министра энергетики Дениса Шмыгаля, для покрытия потребления общин и регионов Украина в 2026 году нуждается в 2,2-2,7 ГВт генерации.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.