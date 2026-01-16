Потребление электроэнергии украинцами 15 января было на уровне 18 ГВт, а возможности обеспечения были на уровне 11 ГВт, ведь восстановление объектов разрушенной россиянами инфраструктуры еще продолжается.

Об этом сказал президент Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Киеве с чешским коллегой Петром Павелом.

Потребление электроэнергии в Украине: что известно

Владимир Зеленский отметил, что не может рассказать конкретно, где продолжаются восстановительные работы, ведь когда эта информация появляется в публичном пространстве, по этим местам начинают бить россияне.

– У нас большое количество бригад, которые занимаются восстановительными работами, но это комплексная работа по защите… Восстановление идет в ежедневном режиме, в том числе – технической возможности осуществлять импорт электричества, – рассказал глава Украины.

Он добавил, что бывают погодные условия, которые не позволяют вылетать авиации для сбивания атак РФ ракетами ПВО, и очень холодная погода – один из таких случаев.

Напомним, по данным министра энергетики Дениса Шмыгаля, для покрытия потребления общин и регионов Украина в 2026 году нуждается в 2,2-2,7 ГВт генерации.

Также президент рассказал, что Украина сегодня получила серьезный пакет ракет для систем ПВО.

Между тем Шмыгаль анонсировал, что Украина вместе с международными партнерами будет внедрять десятки программ, направленных на укрепление энергетического сектора.

