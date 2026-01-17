Россия не готова выполнять какие-либо договоренности о прекращении войны и продолжает готовить удары по объектам энергетики и инфраструктуры Украины.

Об этом сообщил в Telegram президент Владимир Зеленский.

Россия не готовится прекращать войну

Глава государства сообщил, что получил доклад руководителя Главного управления разведки Минобороны Украины Олега Иващенко о задачах, поставленных перед российской армией.

— Не фиксируем готовности агрессора выполнять какие-либо договоренности и прекращать войну. Зато достаточно информации о подготовке дальнейших российских ударов по нашей энергетике и инфраструктуре, включая объекты и сети, обслуживающие наши атомные станции, — отметил президент.

Зеленский подчеркнул, что каждый удар России по энергетике Украины в условиях жестких морозов обесценивает усилия союзников, в частности США, направленные на завершение войны.

По словам президента, Украина максимально сосредоточена на дипломатических усилиях, в то время как Россия продолжает удары и издевательства над людьми.

— Партнеры должны сделать из этого соответствующие выводы. Имеющуюся информацию будем передавать тем в мире, чье влияние имеет значение и может помочь, — подытожил Зеленский.

Напомним, президент рассказал о подготовке решений для существенного усиления системы защиты Украины после ракетно-дроновых атак РФ.

По результатам анализа работы противовоздушной обороны и последствий российских ударов готовятся решения, необходимые для изменения системы защиты государства.

Зеленский отметил, что все действия врага должны анализироваться до каждой детали.

Он подчеркнул, что речь идет не только о технических изменениях, но и о кадровых решениях, которые должны усилить работу ПВО и в целом систему обороны Украины.

