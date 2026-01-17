Зеленский анонсировал кадровые решения для усиления ПВО после атак РФ
- Президент сообщил, что после анализа каждой российской атаки готовятся кадровые решения для усиления противовоздушной обороны.
- Зеленский подчеркнул, что изменения коснутся системы защиты Украины и ответственности за ее эффективность.
- Глава государства также проинформировал о селекторном совещании по поводу последствий ударов РФ по энергетике и привлечения международной помощи.
Президент Владимир Зеленский заявил о подготовке решений для существенного усиления системы защиты Украины после ракетно-дроновых атак России.
Об этом Владимир Зеленский сообщил в своем обращении.
Зеленский о кадровых решениях после атак РФ
Президент сообщил, что по результатам анализа работы противовоздушной обороны и последствий российских ударов готовятся решения, необходимые для изменения системы защиты Украины.
По словам Зеленского, все действия врага должны анализироваться до каждой детали.
Он подчеркнул, что речь идет не только о технических изменениях, но и о кадровых решениях, которые должны усилить работу ПВО и в целом систему обороны государства.
– С министром обороны Украины мы проговорили по работе ПВО, по проверке последствий ударов и обстоятельств каждой российской атаки. Все, что делает враг, должно анализироваться в каждой детали, и наше противодействие, наша защита должны стать значительно сильнее. Это будет. Решения тоже будут, какие необходимы, чтобы изменить систему нашей защиты, в том числе кадровые, — сообщил президент.
Отдельно президент сообщил о проведении детального селекторного заседания по чрезвычайной ситуации в энергетике после российских ударов.
Самая сложная ситуация сложилась в Киевской области — в Буче, Гостомеле и Ирпене продолжаются восстановительные работы после попаданий ударных БПЛА.
Зеленский отметил, что в Одессе ликвидируют последствия атак, а в Харькове из-за ударов РФ без электроснабжения остались более 400 тыс. человек.
Отдельно он остановился на ситуации в Киеве, где все правительственные структуры привлечены к реагированию, а Министерству энергетики и другим ведомствам поручено проверить ситуацию с отоплением в жилых домах.
Ранее сообщалось, что в Киеве продолжается восстановление теплоснабжения после ракетно-дронового удара РФ по критической инфраструктуре столицы 9 января.
По словам мэра города Виталия Кличко, большинство домов уже подключили к теплу.
Ремонтные работы на поврежденных участках теплосетей и котельных продолжаются круглосуточно.