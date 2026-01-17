Росія не готова виконувати будь-які домовленості щодо припинення війни та надалі готує удари по об’єктах енергетики й інфраструктури України.

Про це повідомив у Telegram президент Володимир Зеленський.

Росія не готується припиняти війну

Глава держави поінформував, що отримав доповідь керівника Головного управління розвідки Міноборони України Олега Іващенка щодо завдань, визначених для російської армії.

– Не фіксуємо готовності агресора виконувати будь-які домовленості та припиняти війну. Натомість достатньо інформації про підготовку подальших російських ударів по нашій енергетиці й інфраструктурі, включно з обʼєктами та мережами, що обслуговують наші атомні станції, – зазначив президент.

Зеленський наголосив, що кожен удар Росії по енергетиці України в умовах жорстких морозів знецінює зусилля союзників, зокрема США, спрямовані на завершення війни.

За словами президента, Україна максимально зосереджена на дипломатичних зусиллях, натомість Росія продовжує удари та знущання з людей.

– Партнери мають зробити з цього належні висновки. Наявну інформацію передаватимемо тим у світі, чий вплив має значення й може допомогти, – підсумував Зеленський.

Нагадаємо, президент розповів про підготовку рішень для суттєвого посилення системи захисту України після ракетно-дронових атак РФ.

За результатами аналізу роботи протиповітряної оборони та наслідків російських ударів готуються рішення, необхідні для зміни системи захисту держави.

Зеленський зазначив, що всі дії ворога мають аналізуватися до кожної деталі.

Він наголосив, що йдеться не лише про технічні зміни, а й про кадрові рішення, які мають посилити роботу ППО та загалом систему оборони України.

