Чехія планує надати Україні бойові літаки, які зможуть збивати безпілотники.

Про це заявив президент Петер Павел 17 січня під час візиту в Україну.

Чехія надасть України бойові літаки

– Чеська Республіка може за відносно короткий час надати кілька середніх бойових літаків, які є дуже ефективними в боротьбі з безпілотниками, і я вірю, що нам вдасться швидко та успішно вирішити це питання, – зазначив Павел.

Він не уточнив, про які саме літаки йдеться. Однак два роки тому президент Чехії говорив, що його країна може передати Україні дозвукові винищувачі L-159.

Зараз дивляться

За інформацією Reuters, на озброєнні чеської армії перебувають 24 літаки L-159 в одномісному та двомісному варіантах. Їх застосовують для підготовки пілотів і підтримки наземних сил.

Штурмовики L-159 – літаки чеського виробництва, які експлуатуються армією країни з 2000-х років.

Що відомо про технічні характеристики та можливості штурмовиків L-159 – далі в матеріалі.

L-159 – що це за літак?

L-159 ALCA (Advanced Light Combat Aircraft) – це чеський легкий багатоцільовий штурмовик, призначений для авіаційної підтримки сухопутних військ, розвідки та виконання бойових завдань.

Штурмовик створено на базі літака L-59. Він є подальшим розвитком навчально-бойового літака L-39 Albatros.

L-159 ALCA розробила чеська фірма Aero Vodochody. Як зазначається на сайті компанії-виробника, це легкий бойовий і навчально-тренувальний літак.

Роботи над створенням нового багатоцільового літака розпочалися в 1992 році. Перший прототип штурмовика побудували в 1997 році. Перший його політ відбувся 2 серпня того ж року.

Одномісний літак L-159 ALCA був прийнятий на озброєння Військово-повітряних сил Чехії в 2000 році, а двомісний L-159T – у 2007 році.

У квітні 2014 року компанія підписала контракти на постачання літаків L-159 американській приватній компанії Draken International і ВПС Іраку.

Профільний військовий портал Defense Express інформує, що літаки L-159 наразі мають у своєму розпорядженні лише:

Чехія (16 ударних L-159A, а також 8 двомісних навчально-бойових L-159T1 та L-159T2);

Ірак (10 ударних L-159A та один двомісний L-159T1);

компанія Draken International (24 робочі літаки L-159A та ще чотири як “донори запчастин”).

Технічні характеристики L-159

Одномісний штурмовик L-159 розроблений як легкий бойовий літак, оптимізований для різноманітних завдань у форматі повітря-земля і повітря-повітря, а також для розвідувальних місій. Літак оснащений багатоцільовим радаром, пристосованим до роботи в будь-яких погодних умовах, вдень і вночі. Він також може нести широкий спектр стандартного озброєння НАТО, включно з ракетами повітря-повітря, повітря-земля, а також бомби з лазерним наведенням.

Двомісний L-159 в основному призначений для підвищення кваліфікації та оперативного навчання пілотів. Конфігурація L-159 може бути адаптована до конкретних вимог замовника.

Літаки L-159 регулярно брали участь у міжнародних льотних навчаннях НАТО.

Порівняно з попередніми версіями чеських літаків, штурмовик L-159 побудовано на базі більш потужного іноземного двигуна Honeywell/ITEC F124 (тягою 28,2 кН).

Ключові параметри базової модифікації L-159A:

розмах крил – 9,54 м;

довжина – 12,72 м;

висота – 4,87 м;

маса літака – понад 4,3 тис. кг;

максимальна злітна маса – 8 тис. кг;

максимальна посадкова маса – 6 тис. кг;

обсяг паливних баків – 1980 л;

максимальна швидкість – 936 км/год;

бойовий радіус – до 790 км;

практична дальність становить 1570 км, а перегонна дальність – 2530 км;

максимальна швидкість підйому – 53 м/с.

На озброєнні штурмовика є:

керовані ракети (класу повітря-земля – до чотирьох AGM-65 Maverick; класу повітря-повітря – до чотирьох AIM-9 Sidewinder);

некеровані ракети – до чотирьох блоків SUU-29 або CRV7;

авіабомби.

У літак інтегровано бортову радіолокаційну систему сімейства FIAR Grifo L. Штурмовик L-159 має сім вузлів підвіски, один із яких під фюзеляжем підтримує встановлення контейнера Litening (для використання високоточного озброєння з лазерним наведенням).

Бойове навантаження літака може сягати майже 2,4 т. Йдеться про підвісні контейнери з авіаційними гарматами, некеровані чи керовані авіабомби типів GBU-12, GBU-16, JDAM, ракети.

Як зазначив Петр Павел, легкі штурмовики L-159 були б корисні Україні як літаки підтримки сухопутних військ.

– Варто подумати, можливо, чи могли б ми надати Україні наші літаки L-159… Як літаки безпосередньої авіаційної підтримки вони могли б суттєво допомогти Україні в контрнаступі, – наголосив президент Чехії.

Він уточнив, що українській армії потрібна авіація в рамках підготовки до вирішальної фази війни.

Чи дійсно Чехія ухвалить рішення про поставки штурмовиків L-159, наразі не зрозуміло. Водночас Павел оголосив, що його країна точно передасть Україні дві системи протиповітряної оборони Куб і ракети до них, які необхідні для захисту нашого неба.

Джерело: Defense Express, AERO Vodochody

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.