Президент Володимир Зеленський заявив про підготовку рішень для суттєвого посилення системи захисту України після ракетно-дронових атак Росії.

Про це Володимир Зеленський повідомив у своєму зверненні.

Зеленський про кадрові рішення після атак РФ

Президент повідомив, що за результатами аналізу роботи протиповітряної оборони та наслідків російських ударів готуються рішення, необхідні для зміни системи захисту України.

За словами Зеленського, усі дії ворога мають аналізуватися до кожної деталі.

Він наголосив, що йдеться не лише про технічні зміни, а й про кадрові рішення, які мають посилити роботу ППО та загалом систему оборони держави.

– З міністром оборони України ми проговорили по роботі ППО, по перевірці наслідків ударів та обставин кожної російської атаки. Усе, що робить ворог, має аналізуватись до кожної деталі, і наша протидія, наш захист повинні стати значно сильніше. Це буде. Рішення теж будуть, які необхідні, щоб змінити систему нашого захисту, у тому числі кадрові, – повідомив президент.

Окремо президент повідомив про проведення детального селекторного засідання щодо надзвичайної ситуації в енергетиці після російських ударів.

Найскладніша ситуація склалася на Київщині — у Бучі, Гостомелі та Ірпені тривають відновлювальні роботи після влучань ударних БпЛА.

Зеленський зазначив, що в Одесі ліквідовують наслідки атак, а в Харкові через удари РФ без електропостачання залишилися понад 400 тис. людей.

Окремо він зупинився на ситуації в Києві, де всі урядові структури залучені до реагування, а Міністерству енергетики та іншим відомствам доручено перевірити ситуацію з опаленням у житлових будинках.

Раніше повідомлялося, що в Києві триває відновлення теплопостачання після ракетно-дронового удару РФ по критичній інфраструктурі столиці 9 січня.

За словами мера міста Віталія Кличка, більшість будинків уже підключили до тепла.

Ремонтні роботи на пошкоджених ділянках тепломереж і котельнях тривають цілодобово.

