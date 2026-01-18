Переговоры в США между украинской делегацией и американской стороной продолжаются.

Переговоры США и Украины во Флориде

Секретарь СНБО Рустем Умеров сообщил, что в течение двух дней вместе с руководителем ОП Кириллом Будановым и главой фракции Слуга народа Давидом Арахамией работали в США.

Он отметил, что стороны предметно обсудили экономическое развитие и План процветания для Украины, а также гарантии безопасности для нашего государства — с фокусом на практические механизмы их реализации и имплементации.

— Мы проинформировали наших американских партнеров о недавних атаках России на энергетическую инфраструктуру Украины. Договорились продолжить работу на уровне команд во время следующего этапа консультаций в Давосе, – добавил Умеров.

С американской стороны в консультациях приняли участие спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф, зять президента США и его советник Джаред Кушнер, министр армии США Даниэл Дрисколл и сотрудник Белого дома Джош Груэнбаум.

Зеленский о нескольких раундах переговоров

Президент Украины Владимир Зеленский в свою очередь сообщил, что получил доклады по переговорам в США.

— Было уже несколько раундов переговоров – работают над документами, необходимыми для окончания войны. Важно, что украинская команда полностью информирует американскую сторону о происходящем в Украине и о постоянных российских ударах по нашей энергосистеме, — написал он.

В то же время президент Украины подчеркнул, если бы РФ действительно всерьез хотела окончания войны, то сосредоточилась бы на дипломатии, а не на ракетных атаках, блекаутах и ​​попытках нанести вред атомным станциям Украины.

— У нас есть данные по объектам, по которым Россия делала разведку – разведку для ударов. Все ясно говорит о том, что дипломатия для России – точно не приоритет. Надо признавать это. Надо дальше давить на агрессора и реальную причину этой войны – причина в Москве, — подчеркнул он.

Зеленский добавил, что на предстоящей неделе планируется работа над новым давлением на РФ и ясной позицией мира по отношению к России.

Напомним, что 17 января Буданов, Умеров и Арахамия прибыли в США для участия в мирных переговорах с американской стороной.

