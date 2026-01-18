Переговори у США між українською делегацією та американською стороною тривають.

Переговори США та України у Флориді

Секретар РНБО Рустем Умєров повідомив, що протягом двох днів разом із керівником ОП Кирилом Будановим та головою фракції Слуга народу Давидом Арахамією працювали у США.

Він зазначив, що сторони предметно обговорили економічний розвиток та План Процвітання для України, а також безпекові гарантії для нашої держави – з фокусом на практичні механізми їх реалізації та імплементації.

Зараз дивляться

– Ми поінформували наших американських партнерів про нещодавні атаки Росії на енергетичну інфраструктуру України. Домовилися продовжити роботу на рівні команд під час наступного етапу консультацій у Давосі, – додав Умєров.

З американського боку в консультаціях взяли участь спецпредставник Трампа Стівен Віткофф, зять президента США і його радник Джаред Кушнер, міністр армії США Даніел Дрісколл та співробітник Білого дому Джош Груенбаум.

Зеленський про кілька раундів переговорів

Президент України Володимир Зеленський у свою чергу розповів, що отримав доповіді щодо переговорів у США.

– Було вже кілька раундів перемовин – працюють над документами, які потрібні для закінчення війни. Важливо, що українська команда повністю інформує американську сторону про те, що відбувається в Україні, та про постійні російські удари по нашій енергосистемі, – написав він.

Водночас президент України наголосив, якщо б РФ дійсно всерйоз хотіла закінчення війни, то б зосередилась на дипломатії, а не на ракетних атаках, блекаутах та спробах завдати шкоди атомним станціям України.

– У нас є дані щодо об’єктів, по яких Росія робила розвідку – розвідку для ударів. Усе чітко говорить про те, що дипломатія для Росії – точно не пріоритет. Треба це визнавати. Треба надалі тиснути на агресора та реальну причину цієї війни – причина в Москві, – наголосив він.

Зеленський додав, що на цьому тижні планується робота заради нового тиску та ясної позиції світу щодо Росії.

Нагадаємо, що 17 січня Буданов, Умєров і Арахамія прибули до США для участі у переговорах з американською стороною щодо миру.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.