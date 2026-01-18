Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Розпочався ремонт резервної електролінії, яка живить ЗАЕС
Головне
- 18 січня стартував ремонт резервної ЛЕП 330 кВ Феросплавна-1, що живить ЗАЕС.
- Припинення вогню для проведення робіт було погоджено за посередництва МАГАТЕ.
- Ремонт виконують українські енергетики.
Сьогодні, 18 січня, розпочався ремонт резервної лінії електропередачі 330 кВ Феросплавна-1, що з’єднує українську ЗАЕС з енергосистемою.
Про це повідомили у МАГАТЕ.
Ремонт електролінії ЗАЕС
Напередодні за посередництва МАГАТЕ вдалося домовитися про припинення вогню задля проведення ремонтних робіт.
Розпочалися критично важливі ремонтні роботи на резервній лінії електропередачі 330 кВ Феросплавна-1, що з’єднує українську ЗАЕС з енергосистемою в межах чергового припинення вогню, заявив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.
Ремонт проводять українські енергетики. Слідкує за прогресом команда спостерігачів МАГАТЕ, які прибули з Європи.
Фото: МАГАТЕ
