Сьогодні, 18 січня, розпочався ремонт резервної лінії електропередачі 330 кВ Феросплавна-1, що з’єднує українську ЗАЕС з енергосистемою.

Про це повідомили у МАГАТЕ.

Ремонт електролінії ЗАЕС

Напередодні за посередництва МАГАТЕ вдалося домовитися про припинення вогню задля проведення ремонтних робіт.

Зараз дивляться

Розпочалися критично важливі ремонтні роботи на резервній лінії електропередачі 330 кВ Феросплавна-1, що з’єднує українську ЗАЕС з енергосистемою в межах чергового припинення вогню, заявив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

Ремонт проводять українські енергетики. Слідкує за прогресом команда спостерігачів МАГАТЕ, які прибули з Європи.

Фото: МАГАТЕ

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.