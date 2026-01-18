В понедельник, 19 января, во всех регионах Украины будут применяться графики почасовых отключений.

Графики отключения света 19 января

19 января во всех регионах Украины будут действовать графики почасовых отключений, будут введены графики ограничения мощности для промышленных потребителей, сообщает Укрэнерго.

Причина введения мер ограничения – последствия российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты.

Сейчас смотрят

– Внимание! Ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по вашему адресу – узнайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе, — пишет Укрэнерго.

Также потребителей просят, когда свет появляется по графику, потреблять электроэнергию экономно.

Напомним, что ситуация в энергосистеме сложная, а наибольшие трудности наблюдаются в Киеве и области. Так, сегодня в столице из-за морозов и изношенной инфраструктуры фиксируются постоянные локальные аварии. На данный момент без тепла в Киеве 143 дома более 100 из них — это многоэтажки.

К тому же, 18 января в Киевской области были введены аварийные отключения электроэнергии.

В ряде других городов Украины из-за атак РФ также сложная ситуация со светом.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.