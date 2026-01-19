Мэр Киева Виталий Кличко акцентировал внимание на поручении по уборке снега и льда во дворах, на тротуарах, остановках общественного транспорта, пешеходных зонах и на территориях учреждений и предприятий.

Об этом он сообщил в соцсетях.

Уборка снега в Киеве

Виталий Кличко подчеркнул, что дал время исправить ситуацию с уборкой до сегодняшнего вечера.

Сейчас смотрят

— В противном случае буду обращаться к президенту, который назначает глав районов (без согласования с мэром), принять кадровые меры. Поскольку мэр города, по “прекрасному” закону, не может даже вынести выговор главе района, — заявил городской глава Киева.

Напомним, ночью 9 января РФ нанесла удары по Киеву, Киевской области и Львовщине. Под вражеский обстрел попали жилая застройка, транспортная и критическая инфраструктура.

Из-за этой атаки в Киеве половина многоквартирных домов осталась без теплоснабжения. Сначала удалось подключить к мобильным котельным социальные учреждения, в частности больницы и роддомы. Бригады энергетиков также работают в режиме чрезвычайной ситуации.

Тогда Кличко посоветовал горожанам, у которых есть возможность, выехать за город, где есть альтернативные источники питания и тепла.

По состоянию на 16 января без отопления в Киеве остаются около 50 жилых домов после атаки РФ. Коммунальные службы работают в режиме 24/7. Основные усилия сосредоточены на ликвидации повреждений.

Сообщалось, что в Киевской области 19 января возобновят учебный процесс в учреждениях общего среднего образования.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.