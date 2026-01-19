Кличко поскаржиться Зеленському, якщо до вечора не приберуть сніг у Києві
- Кличко вимагає прибирання снігу й льоду у дворах, на тротуарах, зупинках.
- Мер дав час виправити ситуацію до сьогоднішнього вечора.
- У разі бездіяльності звертатиметься до президента щодо кадрових рішень.
Міський голова Києва Віталій Кличко акцентував на дорученні щодо прибирання снігу та льоду у дворах, на тротуарах, зупинках громадського транспорту, пішохідних зонах та на територіях закладів й підприємств.
Про це він повідомив у соцмережах.
Прибирання снігу у Києві
Віталій Кличко наголосив, що дав час виправити ситуацію із прибиранням до сьогоднішнього вечора.
— Інакше буду звертатися до президента, який призначає глав районів (без погодження з мером), вжити кадрових заходів. Оскільки мер міста, за “прекрасним” законом, не може навіть догану винести голові району, — заявив міський голова Києва.
Нагадаємо, вночі 9 січня РФ завдала ударів по Києву, Київській області та Львівщині. Під ворожий обстріл потрапила житлова забудова, транспортна та критична інфраструктура.
Через цю атаку у Києві половина багатоквартирних будинків залишилась без теплопостачання. Спочатку вдалося під’єднати до мобільних котелень соціальні заклади, зокрема лікарні й пологові будинки. Бригади енергетиків також працюють у режимі надзвичайної ситуації.
Тоді Кличко порадив містянам, хто має можливість, виїхати за місто, де є альтернативні джерела живлення та тепла.
Станом на 16 січня без опалення в Києві залишаються близько 50 житлових будинків після атаки РФ. Комунальні служби працюють у режимі 24/7. Основні зусилля зосереджені на ліквідації пошкоджень.
Повідомлялося, що у Київській області 19 січня відновлять навчальний процес в закладах загальної середньої освіти.