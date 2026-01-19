Міністр енергетики України Денис Шмигаль повідомив про робочу зустріч із правлінням НЕК Укренерго, під час якої були визначені ключові першочергові завдання для стабілізації та посилення енергосистеми країни.

Шмигаль зустрівся з правлінням Укренерго

За словами міністра, одним із головних напрямів залишається нарощування технічних можливостей для імпорту електроенергії.

Україна очікує на оперативні результати щодо розвитку міждержавних інтерконекторів на кордонах із країнами Європейського Союзу.

Окрему увагу приділили проєктам, спрямованим на покращення передачі електроенергії із західних регіонів на східні.

Йдеться як про відновлення пошкоджених об’єктів, так і про розбудову мереж, що має забезпечити ефективніше використання як власної генерації, так і імпортованих обсягів.

– Мова, як про ремонти, так і про розбудову мережі. Поставлені завдання, які дозволять зменшити тривалість відключень там, де ситуація зараз найбільш складна, – зазначив Шмигаль.

Реалізація цих рішень, наголосив Шмигаль, дозволить скоротити тривалість відключень у найбільш проблемних регіонах.

Також сторони домовилися зменшити бюрократичне навантаження та обсяг звітності завдяки вже впровадженим цифровим інструментам, що має пришвидшити ухвалення антикризових рішень.

Окремим блоком обговорили співпрацю з Державною спеціальною службою транспорту щодо оперативних ремонтів і відновлення електромереж та підстанцій у районах, наближених до лінії фронту.

Паралельно планується посилення захисту підстанцій, як за допомогою інженерних укриттів, так і засобів РЕБ та ППО.

Ще одним важливим завданням визначено максимальне спрощення процедур підключення розподіленої генерації — зокрема когенераційних установок і потужних генераторів.

– Енергосистема має бути готова оперативно підключати альтернативну генерацію, передусім – у найбільш енергодефіцитних регіонах, – додав він.

Міністр підкреслив, що для української енергосистеми нині має значення кожен мегават, як повернутий у роботу після російських атак енергооб’єкт, так і кожна нова введена в експлуатацію генераційна потужність.

Нагадаємо, у Києві та області через низькі температури та зношену інфраструктуру фіксуються постійні локальні аварії.

