В Киеве восстановили электроснабжение для всех объектов критической инфраструктуры города.

Об этом сообщает ДТЭК.

Ситуация с электричеством в Киеве: что известно

Отмечается, что ситуация с электричеством в Киеве, несмотря на улучшение, остается сложной.

– Продолжаются экстренные отключения. Графики и распределение по группам – не действуют. Из-за разрушения врагом объектов столичной генерации наиболее сложной остается ситуация в частях Днепровского и Деснянского районов. Еще около 44 тыс. домов остаются без света, – говорится в сообщении.

В ДТЭК отмечают, что ремонтные работы продолжаются непрерывно, чтобы ликвидировать последствия обстрела.

Напомним, президент Владимир Зеленский сообщил, что по состоянию на сегодняшнее утро около 4000 домов в Киеве остаются без тепла, а почти 60% столицы без электричества.

Ранее сообщалось, что по состоянию на вечер 20 января в Киеве было более 1 млн потребителей без электричества, более 4 тыс. многоэтажек – без отопления.

