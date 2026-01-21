Минулої доби на фронті зафіксовано 110 бойових зіткнень. Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 5 ракетних та 74 авіаційних ударів. Вчора ввечері росіяни вкотре атакували Корабельний район Херсона — снаряд пробив дах приватного будинку та влетів усередину оселі.

РФ ракетою вдарила по Кривому Рогу

Уночі 21 січня російська ракета вдарила по Кривому Рогу на Дніпропетровщині, повідомив керівник Криворізької районної військової адміністрації Євген Ситниченко.

Внаслідок атаки пошкоджено близько десятка приватних і п’ять багатоквартирних будинків, автівки та адміністративна будівля. На щастя, минулося без постраждалих.

Ворог атакував Запоріжжя

Вночі та на світанку 21 січня росіяни атакували Запорізьку область ударними дронами.

Пошкоджені приватні будинки та господарчі споруди. Попередньо, минулося без постраждалих, заявив керівник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Трамп не підписав угоду про відбудову України

Американський президент Дональд Трамп відмовився підписати масштабну угоду про післявоєнну відбудову України на $800 млрд. Про це повідомляє Axios із посиланням на джерела.

Союзники Штатів очікували, що Трамп на форумі у Давосі оголосить про розширення Ради миру для Гази та підпише з Україною угоду про післявоєнне відновлення. Проте ці плани зірвалися через різке загострення розбіжностей навколо Гренландії.

Європейські та українські чиновники змінили порядок денний перед приїздом Трампа, оскільки його погрози підвищенням мит союзникам по НАТО та вимоги передати Гренландію США фактично витіснили українське питання з переговорів у Давосі.

У Києві відновили водопостачання

Ввечері 20 січня у Києві відновили водопостачання, однак без тепла залишаються близько 4 тис. будинків, повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль.

Ситуація зі світлом у столиці залишається складною. За словами міністра енергетики, роботу об’єктів критичної інфраструктури переглядатимуть. Шмигаль доручив провести додатковий аналіз і перевести на генератори всі об’єкти, де це можливо, щоб вивільнити електроенергію для населення.

За словами міністра, Київ вже отримав 49 генераторів із 55 запланованих.

Російська ракета влучила у будинок у Краснодарському краї

Увечері 20 січня в населеному пункті Афіпський (Краснодарський край) російська зенітна ракета влучила в одну з багатоповерхівок.

Серйозно постраждав житловий будинок та пошкоджено близько десяти автомобілів.

На місці виникла пожежа, не виключають наявність постраждалих.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 428-му добу.

