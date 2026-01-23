Кожен співробітник, залучений до аварійно-відновлювальних робіт, отримає доплату 20 тисяч гривень за січень, лютий і березень 2026 року.

Про таке рішення повідомив президент Володимир Зеленський під час вечірнього звернення 23 січня.

Хто отримає доплати 20 тис. грн за аварійно-відновлювальні роботи

За словами Володимира Зеленського, рішення про доплати 20 тис. грн покликане підтримати кожного, хто працює в ремонтних бригадах в умовах обстрілів та сильних морозів.

Зараз дивляться

– Це доплати за кожен місяць надзвичайної ситуації… Кожному робітнику, хто в аварійно-відновлювальних роботах, доплата по 20 тис. грн за січень, лютий і березень цього року, – повідомив президент.

У свою чергу прем’єр-міністерка Юлія Свириденко зауважила, що по 20 тис. гривень до зарплати отримуватимуть щомісяця:

енергетики;

тепловики;

газовики;

комунальники;

залізничники.

– Це частина Урядового пакету підтримки на час надзвичайної ситуації в енергетиці. Відповідну постанову ухвалили на засіданні Кабінету Міністрів, – пояснила вона.

Які підприємства і бригади включені у програму доплат

За словами Свириденко, йдеться про працівників енергетичних компаній, незалежно від форми власності, підприємств ЖКГ та Укрзалізниці, які безпосередньо залучені до аварійно-відновлювальних робіт.

Перший віцепрем’єр-міністр, міністр енергетики України Денис Шмигаль уточинв, що доплати будуть для працівників підприємств усіх форм власності:

паливно-енергетичного комплексу

житлово-комунального господарства

Укрзалізниці – від бригадирів до рядових фахівців, які безпосередньо залучені до відновлювальних робіт.

Механізм нарахування: як отримати 20 тис. грн від держави

Прем’єрка нагадала, що фахівці щодня у складі ремонтних бригад виїжджають на пошкоджені об’єкти і відновлюють електро-, газо-, тепло- та водопостачання, роботу газової інфраструктури після обстрілів.

– Перші виплати за січень надійдуть в лютому. Ми спростили механізм отримання виплат, щоб люди не витрачали сили та час на бюрократію. Підприємства подадуть персональні списки ремонтників. Кожному, хто має право на отримання, надійде повідомлення через Дію чи смс, – розповіла Свириденко.

За її словами люди, які цілодобово працюють в надзвичайно складних умовах у мороз та часто – під обстрілами, з постійним ризиком для життя, заслуговують на подяку від держави.

Денис Шмигаль додав, що механізм підтримки в уряді оцінюють як максимально простий, зручний та цифровізований:

створення Єдиного переліку підприємств, що виконують роботи;

подання ними онлайн заявок зі списками працівників бригад;

інформування кожного через Дію або смс про право на отримання підтримки;

перерахування коштів на вже діючі банківські рахунки в наступному місяці після виконаних робіт.

Нагадаємо, за даними Укренерго ситуація в енергосистемі ускладнилася, кілька об’єктів – на аварійному ремонті.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.