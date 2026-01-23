По 20 тис. грн доплат отримають працівники, які відновлюють енергетику в Україні: деталі
- По 20 тис. грн щомісяця отримають працівники аварійно-відновлювальних бригад – енергетики, тепловики, газовики, комунальники та працівники Укрзалізниці, залучені до відновлення критичної інфраструктури.
- Доплати нараховуються за січень, лютий та березень 2026 року; перші виплати за січень надійдуть у лютому, за спрощеним цифровим механізмом через Дію або SMS.
Кожен співробітник, залучений до аварійно-відновлювальних робіт, отримає доплату 20 тисяч гривень за січень, лютий і березень 2026 року.
Про таке рішення повідомив президент Володимир Зеленський під час вечірнього звернення 23 січня.
Хто отримає доплати 20 тис. грн за аварійно-відновлювальні роботи
За словами Володимира Зеленського, рішення про доплати 20 тис. грн покликане підтримати кожного, хто працює в ремонтних бригадах в умовах обстрілів та сильних морозів.
– Це доплати за кожен місяць надзвичайної ситуації… Кожному робітнику, хто в аварійно-відновлювальних роботах, доплата по 20 тис. грн за січень, лютий і березень цього року, – повідомив президент.
У свою чергу прем’єр-міністерка Юлія Свириденко зауважила, що по 20 тис. гривень до зарплати отримуватимуть щомісяця:
- енергетики;
- тепловики;
- газовики;
- комунальники;
- залізничники.
– Це частина Урядового пакету підтримки на час надзвичайної ситуації в енергетиці. Відповідну постанову ухвалили на засіданні Кабінету Міністрів, – пояснила вона.
Які підприємства і бригади включені у програму доплат
За словами Свириденко, йдеться про працівників енергетичних компаній, незалежно від форми власності, підприємств ЖКГ та Укрзалізниці, які безпосередньо залучені до аварійно-відновлювальних робіт.
Перший віцепрем’єр-міністр, міністр енергетики України Денис Шмигаль уточинв, що доплати будуть для працівників підприємств усіх форм власності:
- паливно-енергетичного комплексу
- житлово-комунального господарства
- Укрзалізниці – від бригадирів до рядових фахівців, які безпосередньо залучені до відновлювальних робіт.
Механізм нарахування: як отримати 20 тис. грн від держави
Прем’єрка нагадала, що фахівці щодня у складі ремонтних бригад виїжджають на пошкоджені об’єкти і відновлюють електро-, газо-, тепло- та водопостачання, роботу газової інфраструктури після обстрілів.
– Перші виплати за січень надійдуть в лютому. Ми спростили механізм отримання виплат, щоб люди не витрачали сили та час на бюрократію. Підприємства подадуть персональні списки ремонтників. Кожному, хто має право на отримання, надійде повідомлення через Дію чи смс, – розповіла Свириденко.
За її словами люди, які цілодобово працюють в надзвичайно складних умовах у мороз та часто – під обстрілами, з постійним ризиком для життя, заслуговують на подяку від держави.
Денис Шмигаль додав, що механізм підтримки в уряді оцінюють як максимально простий, зручний та цифровізований:
- створення Єдиного переліку підприємств, що виконують роботи;
- подання ними онлайн заявок зі списками працівників бригад;
- інформування кожного через Дію або смс про право на отримання підтримки;
- перерахування коштів на вже діючі банківські рахунки в наступному місяці після виконаних робіт.
Нагадаємо, за даними Укренерго ситуація в енергосистемі ускладнилася, кілька об’єктів – на аварійному ремонті.