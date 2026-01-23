Ситуація в енергосистемі суттєво ускладнилася, оскільки одразу декілька об’єктів генерації вийшли в аварійний ремонт. У більшості регіонів України вимушено застосовано аварійні відключення світла.

Про це йдеться у повідомленні Національної енергетичної компанії Укренерго.

Ситуація в енергосистемі України 23 січня

Як пояснили в Укренерго, головна причина вимушених відключень світла – це наслідки масованих ракетно-дронових атак на українські електростанції, підстанції систем передавання та розподілу електроенергії.

У компанії розповіли, що енергосистема все ще відновлюється після завданих російських ударів.

– Сьогодні вранці ситуація ускладнилася, тому що одразу кілька об’єктів генерації, на жаль, вийшли в аварійний ремонт, – стверджують в Укренерго.

Як уточнили у компанії, енергетичне обладнання працює на межі можливого, адже вцілілі енергоблоки несуть колосальне перевантаження, щоб забезпечити країну світлом, тому потребують зупинення для ремонту.

Саме з цієї причини диспетчери вимушено застосували аварійні відключення світла, щоб зберегти баланс в енергосистемі та запобігти неконтрольованим знеструмленням, що загрожують довгостроковим виходом із ладу високовольтного устаткування.

В Укренерго наголосили, що ремонтні бригади роблять все можливе, щоб якнайшвидше повернути генерувальні потужності в мережу.

– Ми очікуємо, що найближчим часом завершаться відновлювальні роботи на окремих об’єктах, що дозволить скасувати аварійні обмеження та повернутися до планових графіків погодинних відключень у більшості регіонів, – стверджують у компанії.

Водночас споживачів закликають поставитися до ситуації із розумінням та споживати електроенергію максимально раціонально.

