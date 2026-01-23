Укренерго: Ситуація в енергосистемі ускладнилася, кілька об’єктів – в аварійному ремонті
- Через вихід кількох об'єктів генерації в аварійний ремонт в Україні вимушено запроваджено екстрені відключення світла, щоб уникнути перевантаження вцілілого обладнання.
- В Укренерго пояснюють складну ситуацію наслідками попередніх атак і обіцяють повернутися до планових графіків після завершення термінових відновлювальних робіт.
Ситуація в енергосистемі суттєво ускладнилася, оскільки одразу декілька об’єктів генерації вийшли в аварійний ремонт. У більшості регіонів України вимушено застосовано аварійні відключення світла.
Про це йдеться у повідомленні Національної енергетичної компанії Укренерго.
Ситуація в енергосистемі України 23 січня
Як пояснили в Укренерго, головна причина вимушених відключень світла – це наслідки масованих ракетно-дронових атак на українські електростанції, підстанції систем передавання та розподілу електроенергії.
У компанії розповіли, що енергосистема все ще відновлюється після завданих російських ударів.
– Сьогодні вранці ситуація ускладнилася, тому що одразу кілька об’єктів генерації, на жаль, вийшли в аварійний ремонт, – стверджують в Укренерго.
Як уточнили у компанії, енергетичне обладнання працює на межі можливого, адже вцілілі енергоблоки несуть колосальне перевантаження, щоб забезпечити країну світлом, тому потребують зупинення для ремонту.
Саме з цієї причини диспетчери вимушено застосували аварійні відключення світла, щоб зберегти баланс в енергосистемі та запобігти неконтрольованим знеструмленням, що загрожують довгостроковим виходом із ладу високовольтного устаткування.
В Укренерго наголосили, що ремонтні бригади роблять все можливе, щоб якнайшвидше повернути генерувальні потужності в мережу.
– Ми очікуємо, що найближчим часом завершаться відновлювальні роботи на окремих об’єктах, що дозволить скасувати аварійні обмеження та повернутися до планових графіків погодинних відключень у більшості регіонів, – стверджують у компанії.
Водночас споживачів закликають поставитися до ситуації із розумінням та споживати електроенергію максимально раціонально.