На полях Всемирного экономического форума в Давосе (Швейцария) была достигнута договоренность о новом пакете для усиления противовоздушной обороны Украины.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский по итогам поездки.

Новый пакет ПВО для Украины

– Возвращаемся домой с договоренностями о новом пакете необходимой ПВО для защиты наших людей, – подчеркнул Зеленский, не указав подробностей.

Сейчас смотрят

Davos. Support for Ukraine. Air defense for Ukraine. Meetings for Ukraine. We are returning home with agreements on a new package of critically needed air defense for the protection of our people. pic.twitter.com/o0PezBKvXJ — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 22, 2026

Кроме того, президент сообщил, что делегация Украины уже отправилась в Объединенные Арабские Эмираты, где должны состояться встречи как с американской, так и с российской сторонами.

По их итогам официальный Киев будет определяться с дальнейшими шагами.

Как известно, во время визита в Давос 22 января состоялись переговоры Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа. Украинский лидер охарактеризовал эту беседу как “хорошую, продуктивную и содержательную”.

Отдельное внимание было уделено укреплению украинской ПВО. Зеленский отметил, что предыдущая встреча с Трампом 28 декабря во Флориде помогла получить пакет ракет для противовоздушной обороны, поэтому Украина рассчитывает на усиление ПВО и в этот раз.

Так, 16 января стало известно, что Украина получила серьезный пакет ракет для систем ПВО. Тогда не уточнялось, какая из стран их передала.

Между тем правительство Норвегии подтвердило передачу Украине значительной партии ракет для систем противовоздушной обороны NASAMS.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.