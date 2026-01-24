Європейський Союз протягом тижня передасть Україні сотні генераторів для підтримки критичної інфраструктури.

Про це повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

Допомога ЄС для України: 447 генераторів для критичної інфраструктури

За словами Олексія Кулеби, Європейський Союз передасть Україні 447 генераторів для забезпечення безперебійної роботи об’єктів критичної інфраструктури у столиці та прифронтових громадах.

Отримане обладнання використовуватимуть для стабільної роботи шкіл, лікарень, соціальних закладів, укриттів і пунктів обігріву, а також котелень, водозаборів, очисних споруд та артезіанських свердловин.

Генератори, які спрямовують до Києва, забезпечать потреби критичної інфраструктури столиці в умовах пошкодження енергетичних об’єктів.

Допомогу також отримають Київська область, а ще Донецька, Запорізька, Чернігівська, Харківська, Херсонська, Одеська, Сумська та Миколаївська області.

Поставка здійснюється через Координаційний центр реагування на надзвичайні ситуації Єврокомісії (ERCC) з резервів rescEU у співпраці з Червоним Хрестом України.

Йдеться про 445 генераторів малої потужності та два генератори великої потужності. Загальна вартість допомоги становить €3,7 млн.

За словами Кулеби, надходження генераторів в Україну очікується вже протягом тижня.

Раніше Олексій Кулеба повідомляв про ліквідацію наслідків масованого обстрілу мирних міст України, під час якого під ударом опинилися Київ та область, Чернігівщина, Сумщина і Харківщина.

За його словами, ворог застосував понад 370 ударних дронів та 21 ракету різних типів. У столиці внаслідок атаки загинула одна людина, десятки людей у регіонах отримали поранення.

Станом на ранок 24 січня у Києві без електропостачання залишалися понад 800 тис. абонентів, а порушення теплопостачання було зафіксовано у тисячах будинків.

У Чернігові без світла перебували понад 400 тис. споживачів, однак тепло- та водопостачання забезпечували за рахунок альтернативних джерел живлення.

