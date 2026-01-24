Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига обвинил кремлевского диктатора Владимира Путина в том, что он цинично отдал приказ о массовом ракетном ударе, когда делегации Украины, России и США находились в Абу-Даби на мирных переговорах.

Об этом Андрей Сибига написал в соцсети X.

Атака на Украину и переговоры в Абу-Даби

– Мирные усилия? Трехсторонняя встреча в ОАЭ? Дипломатия? Для украинцев это была еще одна ночь российского террора, – написал министр.

Андрей Сибига отметил, что под вражеской атакой находились Киев и область, а также Харьков. Россияне обстреливали ракетами, в том числе баллистическими, а также сотнями ударных дронов.

Основными целями для врага остаются объекты энергетики и жилые районы.

— Россия продолжает вести геноцидную войну против гражданского населения, совершая военные преступления и преступления против человечности. В Киеве погиб один человек и по меньшей мере четверо получили ранения. В Харькове были повреждены роддом, общежитие для внутренне перемещенных лиц и больница, что привело к жертвам среди гражданского населения, — рассказал Сибига.

После вражеских ударов без электроэнергии остался Чернигов.

— Это варварское нападение еще раз доказывает, что место Путина не за столом мирных переговоров, а на скамье подсудимых специального трибунала, — говорит министр иностранных дел.

Он поблагодарил наших военных, которые отражали воздушную атаку врага, и поблагодарил энергетиков, которые восстанавливают поврежденную инфраструктуру. Также Андрей Сибига выразил благодарность партнерам Украины, которые предоставляют ракеты-перехватчики для ПВО и передают энергетическое оборудование.

Переговоры в ОАЭ

Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники, в Абу-Даби проходят переговоры между Украиной и Россией. В центре внимания вчерашних переговоров были буферные зоны и механизмы контроля.

Поскольку это закрытая встреча, пока неизвестно, что принесет сегодняшний день.

В пятницу президент Владимир Зеленский заявил, что пока рано делать выводы по итогам первого дня переговоров в Абу-Даби, и призвал Россию продемонстрировать готовность прекратить войну.

В результате ночной атаки на Киевскую область 24 января ранения получили четверо жителей области. Кроме того, в Броварском районе повреждены четыре частных дома и две машины. Еще один дом поврежден в Бориспольском районе.

