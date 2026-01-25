Підсумки Давосу та Абу-Дабі: чи є реальний прорив у переговорах України, США та РФ

Цього тижня у Давосі відбувся Всесвітній економічний форум, у рамках якого президент України Володимир Зеленський зустрівся з американським президентом Дональдом Трампом.

У ніч проти 23 січня відбулися тригодинні переговори російського диктатора Володимира Путіна зі спецпредставниками США Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером щодо мирного плану по Україні. Після неї Зеленський анонсував тристоронню зустріч команд України, Росії та США в Абу-Дабі.

Президент України заявляв, що ключовою темою стало питання Донбасу.

Факти ICTV разом з керівником політико-правових програм Українського Центру суспільного розвитку Ігорем Рейтеровичем проаналізували підсумки зустрічі України, РФ і США в ОАЕ.

Чи був прогрес на переговорах в Абу-Дабі

– Це були перші перемовини, які, згідно з тою інформацією, яку ми маємо, стосувалися деяких практичних речей, зокрема, механізму розведення військ, моніторингу та контролю за дотриманням припинення вогню. Тобто ці речі раніше дійсно не обговорювалися. Якщо вони були одними з ключових на зустрічі, то певний прогрес тут дійсно можна відзначити, – сказав політолог Ігор Рейтерович.

Він звернув увагу той факт, що Росія начебто, за повідомленнями іноземних медіа, пропонувала вже Україні певні сценарії вирішення ситуації з Запорізькою атомною електростанцією.

– Очевидно, що це те, про що хоча б можна говорити. Тобто не факт, що воно буде прийнято, але говорити про це можна, – припустив експерт.

З іншого боку, ключове питання, яке стосується територій і взагалі того, де проходитиме лінія розмежування, судячи з усього, залишилося невирішеним. І на цьому тлі всі заяви про прогрес трошки тьмяніють, тому що без розв’язання цього питання рухатися далі просто не вийде, вважає Рейтерович.

Але той факт, що зустріч відбулася та продовжиться, зокрема, між українською і російською делегаціями дає невеличкий привід для оптимізму, що перемовини триватимуть далі, після чого, можливо, чогось приведуть, сказав політолог.

Проте він застеріг, що на тлі всього цього Росія не припиняла і припинить атакувати Україну. Це потрібно чітко розуміти та не сподіватися на серйозне покращення цього питання, переконаний експерт.

Чи будуть наступні переговори підготовкою до зустрічі Зеленського та Путіна

Наступний раунд переговорів між Україною, США та РФ може відбутися 1 лютого. Відповідаючи на питання про те, чи можуть вони стати підготовкою до зустрічі президента України Володимира Зеленського та російського диктатора Путіна, Рейтерович відповів скептично.

– Чесно кажучи, я зараз дуже слабко представляю можливість зустрічі Зеленського і Путіна, хоч про це говорили американці. Але виглядає це трохи сумнівно, враховуючи ставлення Путіна та складнощі організації такої зустрічі, – зазначив він.

На його думку, наступна зустріч може стати не зовсім проривною, але оскільки інші питання начебто вже обговорені та доведені до спільної позиції, то команди України та Росії можуть повернутися виключно до питання територій.

– Це ключовий момент. Якщо ми по цьому питанню побачимо певне просування, тоді можна буде говорити вже про якусь зустріч на вищому рівні, можливо, і завершення війни. Якщо питання територій знову не буде вирішено, то це будуть перемовини заради перемовин, – вважає Рейтерович.

За його словами, коли триває обговорення десятки питань, після яких сторони навіть досягають певного прогресу, але команди не можуть розв’язати ключове питання, тоді очевидно, що про прогрес не йдеться.

– Це треба розуміти. Поки воно виглядає так, тому оптимізм повинен бути дуже обережним. До речі, я думаю, що Україна це прекрасно розуміє. Ми, в принципі, на цьому постійно наголошуємо. Як я вже казав, Путін, на жаль, буде надалі продовжувати атакувати Україну. Нам треба це враховувати та бути до цього готовими, – резюмував політолог Ігор Рейтерович.

