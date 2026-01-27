Президент України Володимир Зеленський вважає, що змусити Росію припинити війну можуть санкції, блокування російських операцій, блокування всієї інфраструктури танкерного флоту ворога.

Так глава держави відреагував на сьогоднішній російський обстріл України.

Реакція Зеленського на обстріл 27 січня

За словами президента, ворога вночі запустив по Одесі понад 50 дронів. Головними мішенями були енергетичні та звичайні цивільні обʼєкти.

Зараз дивляться

Під час ворожого обстрілу пошкодження зазнали пʼять житлових будинків, є значні руйнування квартир та підʼїздів. Станом на зараз відомо про десятки поранених людей, серед них є діти, сказав Володимир Зеленський.

В Одесі на місцях ударів працюють рятувальники, під завалами лишаються люди. Один із російських дронів влучив у молитовний будинок християн євангельської віри.

Російських ударів вночі зазнали й Львівщина, Дніпровщина, Миколаївщина, Одещина, Сумщина, Харківщина. Окупанти так само цілились по енергетичній та іншій критичній інфраструктурі. Є поранені люди.

За словами президента, зі 165 ударних дронів близько 100 – це були Шахеди.

– Кожен такий російський удар підважує дипломатію та бʼє, зокрема, і по зусиллях партнерів, які допомагають закінчити цю війну, – сказав Володимир Зеленський.

Він розраховує, що Америка, Європа та інші партнери України не мовчатимуть і розуміють, що для справжнього миру потрібен тиск саме на Москву – санкції, блокування російських операцій, блокування всієї інфраструктури російського танкерного флоту.

Володимир Зеленський вважає, що без тиску на Росію війна не зупиниться. Також потрібно й підтримувати українських воїнів

– Стабільна підтримка нашого народу, наших воїнів, швидше виконання домовленостей потрібні, – наголосив глава держави.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.