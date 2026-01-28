В Киеве до сих пор около 737 жилых домов остаются без теплоснабжения.

Какие дома в Киеве до сих пор без отопления

Как сообщил городской глава Киева Виталий Кличко, большинство домов, которые сейчас без отопления, расположены на Троещине. Часть домов – в нескольких других районах столицы.

По его словам, коммунальщики и энергетики круглосуточно ремонтируют поврежденную в результате российских обстрелов критическую инфраструктуру, чтобы вернуть тепло в дома жителей Киева.

Сейчас смотрят

В частности, над устранением проблем с теплоснабжением в Киеве работают более 1 тыс. коммунальщиков.

Как рассказал мэр Киева, столичным специалистам помогают бригады из Львова, Полтавы, Чернигова, Винницы, Житомира, Николаева, Одессы, Ровно, Кропивницкого, Киевской области и некоторых других городов, а также – бригады Укрзализныци.

В ночь на 28 января российские войска атаковали дронами Киев. По словам Кличко, падение обломков беспилотников в Голосеевском районе на крышу двухэтажного нежилого здания вызвало пожар, который удалось ликвидировать.

Кроме этого, в Голосеевском районе взрывной волной повреждены окна и кровля 17-этажного жилого дома в результате падения обломков дронов на проезжую часть дороги.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.