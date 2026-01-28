Более 700 домов Киева без тепла: Кличко назвал район, где самая сложная ситуация
- Из-за повреждения критической инфраструктуры в результате российских обстрелов около 737 киевских домов, преимущественно на Троещине, остаются без отопления.
- Более 1 тыс. столичных коммунальщиков вместе с подкреплением из других регионов Украины круглосуточно работают над восстановлением теплоснабжения.
В Киеве до сих пор около 737 жилых домов остаются без теплоснабжения.
Какие дома в Киеве до сих пор без отопления
Как сообщил городской глава Киева Виталий Кличко, большинство домов, которые сейчас без отопления, расположены на Троещине. Часть домов – в нескольких других районах столицы.
По его словам, коммунальщики и энергетики круглосуточно ремонтируют поврежденную в результате российских обстрелов критическую инфраструктуру, чтобы вернуть тепло в дома жителей Киева.
В частности, над устранением проблем с теплоснабжением в Киеве работают более 1 тыс. коммунальщиков.
Как рассказал мэр Киева, столичным специалистам помогают бригады из Львова, Полтавы, Чернигова, Винницы, Житомира, Николаева, Одессы, Ровно, Кропивницкого, Киевской области и некоторых других городов, а также – бригады Укрзализныци.
В ночь на 28 января российские войска атаковали дронами Киев. По словам Кличко, падение обломков беспилотников в Голосеевском районе на крышу двухэтажного нежилого здания вызвало пожар, который удалось ликвидировать.
Кроме этого, в Голосеевском районе взрывной волной повреждены окна и кровля 17-этажного жилого дома в результате падения обломков дронов на проезжую часть дороги.