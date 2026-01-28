Понад 700 будинків Києва без тепла: Кличко назвав район, де найскладніша ситуація
- Через пошкодження критичної інфраструктури внаслідок російських обстрілів близько 737 київських будинків, переважно на Троєщині, залишаються без опалення.
- Понад 1 тис. столичних комунальників разом із підкріпленням з інших регіонів України цілодобово працюють над відновленням теплопостачання.
У Києві дотепер близько 737 житлових будинків залишаються без теплопостачання.
Які будинки у Києві досі без опалення
Як повідомив міський глава Києва Віталій Кличко, більшість будинків, які зараз без опалення, розташовані на Троєщині. Частина осель – у кількох інших районах столиці.
За його словами, комунальники та енергетики цілодобово ремонтують пошкоджену внаслідок російських обстрілів критичну інфраструктуру, щоб повернути тепло в оселі жителів Києва.
Зокрема, над усуненням проблем з теплопостачанням у Києві працюють понад 1 тис. комунальників.
Як розповів мер Києва, столичним фахівцям допомагають бригади зі Львова, Полтави, Чернігова, Вінниці, Житомира, Миколаєва, Одеси, Рівного, Кропивницького, Київської області та деяких інших міст, а також – бригади Укрзалізниці.
У ніч на 28 січня російські війська атакували дронами Київ. За словами Кличка, падіння уламків безпілотників у Голосіївському районі на дах двоповерхової нежитлової будівлі спричинили пожежу, яку вдалося ліквідувати.
Крім цього, у Голосіївському районі вибуховою хвилею пошкоджені вікна та покрівля 17-поверхового житлового будинку внаслідок падіння уламків дронів на проїжджу частину дороги.