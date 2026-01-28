У Києві дотепер близько 737 житлових будинків залишаються без теплопостачання.

Які будинки у Києві досі без опалення

Як повідомив міський глава Києва Віталій Кличко, більшість будинків, які зараз без опалення, розташовані на Троєщині. Частина осель – у кількох інших районах столиці.

За його словами, комунальники та енергетики цілодобово ремонтують пошкоджену внаслідок російських обстрілів критичну інфраструктуру, щоб повернути тепло в оселі жителів Києва.

Зокрема, над усуненням проблем з теплопостачанням у Києві працюють понад 1 тис. комунальників.

Як розповів мер Києва, столичним фахівцям допомагають бригади зі Львова, Полтави, Чернігова, Вінниці, Житомира, Миколаєва, Одеси, Рівного, Кропивницького, Київської області та деяких інших міст, а також – бригади Укрзалізниці.

У ніч на 28 січня російські війська атакували дронами Київ. За словами Кличка, падіння уламків безпілотників у Голосіївському районі на дах двоповерхової нежитлової будівлі спричинили пожежу, яку вдалося ліквідувати.

Крім цього, у Голосіївському районі вибуховою хвилею пошкоджені вікна та покрівля 17-поверхового житлового будинку внаслідок падіння уламків дронів на проїжджу частину дороги.

