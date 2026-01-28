Святошинський районний суд Києва пом’якшив запобіжний захід колишньому судді Олексію Тандиру, обвинуваченому у смертельній ДТП на блокпосту, застосувавши тримання під вартою із визначенням застави в розмірі 119 млн 880 тис. грн.

Запобіжний захід для екссудді Тандира

Як повідомила Київська міська прокуратура, прокурор наполягав на продовженні варти для Олексія Тандира без визначення застави.

Проте суд частково задовольнив клопотання прокурора, застосувавши до обвинуваченого запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із визначенням застави в розмірі 119 млн 880 тис. грн.

Зараз дивляться

За даними слідства, у ніч на 26 травня 2023 року Олексій Тандир здійснив наїзд на блокпосту в Києві на 22-річного військовослужбовця Національної гвардії, який загинув унаслідок ДТП.

Зазначається, що колишній суддя керував автомобілем Lexus ES 350 у стані алкогольного сп’яніння.

У справі йдеться про підозру в порушенні правил безпеки дорожнього руху та керуванні в стані алкогольного сп’яніння, що спричинило смерть потерпілого.

Санкція ч. 3 ст. 286-1 чинного Кримінального кодексу України передбачає покарання у вигляді тюремного ув’язнення від п’яти до 10 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на такий же термін.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.