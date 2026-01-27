Наразі у Києві без електропостачання залишаються 710 тис. споживачів. Фахівці планують вийти на прогнозовані графіки, проте на перших етапах вони можуть відрізнятися в різних районах міста.

Про це повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль.

Шмигаль про ситуацію з електропостачанням у Києві

За його словами, найближчим завданням фахівців є вихід на прогнозовані графіки, і держава надала для цього всю необхідну допомогу.

– Маємо бути відверті. Енергосистема пошкоджена нерівномірно, тому перші тижні, поки іде відновлення, графіки в різних енерговузлах можуть різнитись. Це залежатиме від пропускної здатності мереж конкретного району, – зазначив Шмигаль.

Він додав, що паралельно триває робота над когенерацією, спрощенням підключень та будівництвом нових ліній.

За словами міністра, завершується верифікація наявних у Києві когенераційних установок, які частково покриють потреби громадян.

Нагадаємо, 27 січня у КМВА заявили, що найближчим часом Київ повернеться до графіків відключень світла. Жителів столиці попередили, що обмеження будуть жорсткішими.

За словами міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка, у Києві наразі працюють 54 пункти незламності поліції та ДСНС.

Функціонують також пункти, організовані місцевими адміністраціями, які можуть бути як стаціонарними, так і мобільними.

На основі звернень киян на лінію 112 у дворах багатоповерхівок із найскладнішою ситуацією встановлюють пневмокаркасні намети.

