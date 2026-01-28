У ніч на 28 січня російські війська атакували Київську область, внаслідок чого у Білогородці загинули чоловік і жінка. Вони жили в будинку, по якому вдарив російський дрон. Проте вдалося врятувати чотирирічну доньку загиблої, а зараз дитина перебуває з татом.

Порятунок чотирирічної дівчинки на Київщині

Як повідомляє Радіо Свобода, їхній фронтовий кореспондент Мар’ян Кушнір врятував чотирирічну дівчинку з пожежі на Київщині після влучання російського дрона.

За словами журналіста, вночі Shahed вдарив по будинку, де він проживає. Коли кореспондент побачив, як спалахнула пожежа, то одразу побіг, щоб надати допомогу. Після цього він виніс на руках дитину з квартири, по якій влучив російський дрон.

Як розповів Мар’ян, дівчинка не була травмованою, однак мала стрес.

– Побачив відчинені двері, якраз тієї квартири, куди влучив Shahed. Я відкрив двері, побачив дитину на дивані. Вона лежала і плакала, кричала: мама, мама, мама. Звісно, я витягнув дитину з квартири, забрав її. Побачив, що вогонь наближається зверху, – сказав він.

Мар’ян Кушнір розповів, що спробував знову зайти у квартиру та піднятися до місця, де ще могли залишатися люди. Однак йому вже піднятися наверх не вдалося.

Внаслідок атаки загинули мама дівчинки та чоловік, з яким вона проживала. Наразі дитина перебуває в безпеці. Чотирирічну дівчинку забрали батько та старший брат.

У ніч на 28 січня російські війська атакували Київську область. Як повідомили у поліції Київщини та ДСНС, під ударом опинився Бучанський район. Попередньо, внаслідок обстрілу РФ загинуло двоє людей та постраждали ще четверо.

