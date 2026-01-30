Дата и место следующих переговоров могут измениться — Зеленский
- Дата и место следующих переговоров в формате Украина-США-РФ могут измениться.
- Предварительно встречу планировали провести 1 февраля в Абу-Даби.
- Зеленский связал возможные изменения с международной ситуацией, в частности событиями вокруг США и Ирана.
Дата и место следующей встречи украинской, американской и российской делегаций могут измениться, несмотря на предварительные договоренности провести переговоры в Абу-Даби.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с журналистами.
Переговоры Украины, США и РФ: что известно
По словам Владимира Зеленского, предварительно следующая встреча делегаций Украины, США и России должна была состояться в воскресенье, 1 февраля, в Абу-Даби.
Президент отметил, что пока окончательного подтверждения нет, и дата или место переговоров могут быть изменены.
– Я не знаю, когда будет следующая встреча. Должна была быть в воскресенье. Договорились, что встреча будет в Абу-Даби. Но может быть изменена дата или место, – сказал Зеленский.
По его словам, возможные коррективы связаны с международной ситуацией, в частности с событиями вокруг США и Ирана.
Глава государства подчеркнул, что для Украины важно, чтобы на встрече присутствовали все стороны, с которыми достигались предварительные договоренности, поскольку ожидается конкретная обратная связь.
Кто участвовал в предыдущих переговорах
Как сообщалось ранее, трехсторонние переговоры между Украиной, США и РФ состоялись в Абу-Даби 23 и 24 января.
От Украины в консультациях участвовали руководитель Офиса президента Кирилл Буданов, первый заместитель руководителя ОП Сергей Кислица и секретарь СНБО Рустем Умеров.
В состав американской делегации входили спецпосланцы президента США Дональда Трампа Стивен Виткофф, Джаред Кушнер, Джош Груэнбаум, генерал Дэниел Дрисколл и генерал Алекс Гринкевич.
Российскую сторону представляли, в частности, представители военной разведки и армии.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил президента США Дональда Трампа за договоренность с Владимиром Путиным о временном воздержании от ударов по Украине во время сильных морозов.
Как сообщил Зеленский 29 января, он рассчитывает на выполнение этих договоренностей и отметил, что деэскалационные шаги могут способствовать реальному движению к завершению войны.