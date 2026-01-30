Дата и место следующей встречи украинской, американской и российской делегаций могут измениться, несмотря на предварительные договоренности провести переговоры в Абу-Даби.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с журналистами.

Переговоры Украины, США и РФ: что известно

По словам Владимира Зеленского, предварительно следующая встреча делегаций Украины, США и России должна была состояться в воскресенье, 1 февраля, в Абу-Даби.

Президент отметил, что пока окончательного подтверждения нет, и дата или место переговоров могут быть изменены.

– Я не знаю, когда будет следующая встреча. Должна была быть в воскресенье. Договорились, что встреча будет в Абу-Даби. Но может быть изменена дата или место, – сказал Зеленский.

По его словам, возможные коррективы связаны с международной ситуацией, в частности с событиями вокруг США и Ирана.

Глава государства подчеркнул, что для Украины важно, чтобы на встрече присутствовали все стороны, с которыми достигались предварительные договоренности, поскольку ожидается конкретная обратная связь.

Кто участвовал в предыдущих переговорах

Как сообщалось ранее, трехсторонние переговоры между Украиной, США и РФ состоялись в Абу-Даби 23 и 24 января.

От Украины в консультациях участвовали руководитель Офиса президента Кирилл Буданов, первый заместитель руководителя ОП Сергей Кислица и секретарь СНБО Рустем Умеров.

В состав американской делегации входили спецпосланцы президента США Дональда Трампа Стивен Виткофф, Джаред Кушнер, Джош Груэнбаум, генерал Дэниел Дрисколл и генерал Алекс Гринкевич.

Российскую сторону представляли, в частности, представители военной разведки и армии.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил президента США Дональда Трампа за договоренность с Владимиром Путиным о временном воздержании от ударов по Украине во время сильных морозов.

Как сообщил Зеленский 29 января, он рассчитывает на выполнение этих договоренностей и отметил, что деэскалационные шаги могут способствовать реальному движению к завершению войны.

