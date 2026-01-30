Дата та місце наступної зустрічі української, американської та російської делегацій можуть змінитися, попри попередні домовленості провести переговори в Абу-Дабі.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з журналістами.

Переговори України, США та РФ: що відомо

За словами Володимира Зеленського, попередньо наступна зустріч делегацій України, США та Росії мала відбутися в неділю, 1 лютого, в Абу-Дабі.

Зараз дивляться

Президент зазначив, що наразі остаточного підтвердження немає, а дата або місце переговорів можуть бути змінені.

– Я не знаю, коли буде наступна зустріч. Повинна була бути в неділю. Домовились, що зустріч буде в Абу-Дабі. Але може бути змінена дата або місце, – сказав Зеленський.

За його словами, можливі корективи пов’язані з міжнародною ситуацією, зокрема із подіями навколо США та Ірану.

Глава держави наголосив, що для України важливо, щоб на зустрічі були присутні всі сторони, з якими досягалися попередні домовленості, оскільки очікується конкретний зворотний зв’язок.

Хто брав участь у попередніх переговорах

Тристоронні переговори між Україною, США та РФ відбулися в Абу-Дабі 23 та 24 січня.

Від України в консультаціях брали участь керівник Офісу президента Кирило Буданов, перший заступник керівника ОП Сергій Кислиця та секретар РНБО Рустем Умєров.

До складу американської делегації входили спецпосланці президента США Дональда Трампа Стівен Віткофф, Джаред Кушнер, Джош Груенбаум, генерал Деніел Дрісколл та генерал Алекс Гринкевич.

Від російської сторони були, зокрема, представники воєнної розвідки та армії.

Раніше президент України Володимир Зеленський подякував президенту США Дональду Трампу за домовленість із Володимиром Путіним щодо тимчасового утримання від ударів по Україні під час сильних морозів.

Як повідомив Зеленський 29 січня, він розраховує на виконання цих домовленостей, та зазначив, що деескалаційні кроки можуть сприяти реальному руху до завершення війни.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.